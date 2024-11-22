星宇航空海外高爾夫巡迴賽好評再度登場！官方22日宣布，第四站比賽將於2025年3月9日至3月13日舉行，地點選在有「東方夏威夷」之美譽的越南峴港。參賽者不僅能體驗世界頂級球場的揮桿樂趣，還將沉浸於峴港與會安古鎮的自然與文化之美，享受一次集運動與旅遊於一體的難忘之旅。

此次巡迴賽特別安排三大頂級高爾夫球場，包括：

Hoiana Shores Golf Club：亞洲巡迴賽官方比賽場地，保留原始地貌，挑戰性十足。

Ba Na Hills Golf Club：隱匿於茂密山林間，擁有如詩如畫的景觀，挑戰經典的第16洞跨水球道。

Montgomerie Links Vietnam：由高球名將科林•蒙哥馬利設計的林克斯式場地，國際五星級錦標賽場地之一。

五天四夜全程入住五星華麗渡假酒店－會安南岸渡假村。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
五天四夜全程入住五星華麗渡假酒店－會安南岸渡假村。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
此行也將安排球友們深入體驗歷史古城的人文寶翠，走訪世界遺產「會安古鎮」以及暢遊巴拿馬山上的神靈之手「黃金佛手橋」。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
此行也將安排球友們深入體驗歷史古城的人文寶翠，走訪世界遺產「會安古鎮」以及暢遊巴拿馬山上的神靈之手「黃金佛手橋」。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
星宇航空海外高爾夫巡迴賽 將前進環繞著茂密的樹林和山脈位於巴拿山上的Ba Na Hills Golf Club 挑戰跨越水池的第16洞。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
星宇航空海外高爾夫巡迴賽 將前進環繞著茂密的樹林和山脈位於巴拿山上的Ba Na Hills Golf Club 挑戰跨越水池的第16洞。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
保留原始地形樣貌的 Ba Na Hills Golf Club 是本次海外高爾夫巡迴賽的場地之一。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）
保留原始地形樣貌的 Ba Na Hills Golf Club 是本次海外高爾夫巡迴賽的場地之一。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

星宇航空特別推出「五天四夜豪華高爾夫團體行程」，每人價格自TWD 69,800起。旅客將入住會安南岸渡假村，並體驗New World Beach Resort的海景房，享受50平方公尺的寬敞空間與私人陽台遠眺壯麗海景的樂趣。行程還包括參訪世界文化遺產「會安古鎮」，以及在巴拿山探索以「黃金佛手橋」聞名的壯麗景觀。

此次行程提供早鳥優惠，凡於2023年12月20日前報名的新球友可享新台幣1000元折扣，曾參加星宇航空聯誼賽或巡迴賽的老球友則可再折抵新台幣2000元團費。

比賽獎項同樣精彩，包括：

一桿進洞大獎：不限航點頭等艙來回機票。

冠軍：美國不限航點商務艙來回機票。

亞軍：台北-大阪豪華經濟艙來回機票。

其他獎項：COSMILE 50,000哩獎勵哩程、國際飯店住宿券、星宇航空周邊商品等。

自巡迴賽首站於菲律賓克拉克啟動以來，星宇航空陸續在越南河內及日本熊本舉辦賽事，吸引眾多高球愛好者踴躍參與。本次峴港站預計將再度為高球與旅遊結合創下新的里程碑。

更多行程詳情及報名資訊，請造訪[星宇航空海外高爾夫巡迴賽官網](https://event.liontravel.com/zh-tw/liongolf/starluxcup)。

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