星宇航空海外高爾夫巡迴賽好評再度登場！官方22日宣布，第四站比賽將於2025年3月9日至3月13日舉行，地點選在有「東方夏威夷」之美譽的越南峴港。參賽者不僅能體驗世界頂級球場的揮桿樂趣，還將沉浸於峴港與會安古鎮的自然與文化之美，享受一次集運動與旅遊於一體的難忘之旅。

此次巡迴賽特別安排三大頂級高爾夫球場，包括：

Hoiana Shores Golf Club：亞洲巡迴賽官方比賽場地，保留原始地貌，挑戰性十足。

Ba Na Hills Golf Club：隱匿於茂密山林間，擁有如詩如畫的景觀，挑戰經典的第16洞跨水球道。

Montgomerie Links Vietnam：由高球名將科林•蒙哥馬利設計的林克斯式場地，國際五星級錦標賽場地之一。

五天四夜全程入住五星華麗渡假酒店－會安南岸渡假村。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

此行也將安排球友們深入體驗歷史古城的人文寶翠，走訪世界遺產「會安古鎮」以及暢遊巴拿馬山上的神靈之手「黃金佛手橋」。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

星宇航空海外高爾夫巡迴賽 將前進環繞著茂密的樹林和山脈位於巴拿山上的Ba Na Hills Golf Club 挑戰跨越水池的第16洞。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

保留原始地形樣貌的 Ba Na Hills Golf Club 是本次海外高爾夫巡迴賽的場地之一。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

星宇航空特別推出「五天四夜豪華高爾夫團體行程」，每人價格自TWD 69,800起。旅客將入住會安南岸渡假村，並體驗New World Beach Resort的海景房，享受50平方公尺的寬敞空間與私人陽台遠眺壯麗海景的樂趣。行程還包括參訪世界文化遺產「會安古鎮」，以及在巴拿山探索以「黃金佛手橋」聞名的壯麗景觀。

此次行程提供早鳥優惠，凡於2023年12月20日前報名的新球友可享新台幣1000元折扣，曾參加星宇航空聯誼賽或巡迴賽的老球友則可再折抵新台幣2000元團費。

比賽獎項同樣精彩，包括：

一桿進洞大獎：不限航點頭等艙來回機票。

冠軍：美國不限航點商務艙來回機票。

亞軍：台北-大阪豪華經濟艙來回機票。

其他獎項：COSMILE 50,000哩獎勵哩程、國際飯店住宿券、星宇航空周邊商品等。

自巡迴賽首站於菲律賓克拉克啟動以來，星宇航空陸續在越南河內及日本熊本舉辦賽事，吸引眾多高球愛好者踴躍參與。本次峴港站預計將再度為高球與旅遊結合創下新的里程碑。

更多行程詳情及報名資訊，請造訪[星宇航空海外高爾夫巡迴賽官網](https://event.liontravel.com/zh-tw/liongolf/starluxcup)。