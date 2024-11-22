勞動部霸凌案全民炸鍋！ 賴清德現身再度道歉：嚴查嚴辦還家屬公道 @ChinaTimes

總統賴清德今（21日）出席主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，針對勞動部霸凌案再度道歉，除了向家屬道歉，也向受影響的同仁表達歉意，他說，政府對這件事的處置態度，嚴查嚴辦，還給離世同仁以及家屬一個公道，並且向社會大眾交代。

因此賴清德指出第一，行政院已採取斷然措施進行處罰，分署長謝宜容2大過移送懲戒，蔡孟良署長1大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊也已經請辭獲准。

第二，政府會以此事件為戒，避免類似情況再度發生，政府要以身作則，要積極檢討當前在各部會各單位的案件，迅速查辦，不容此不幸事件再度發生，同時行政院也應該積極檢討當前各單位反霸凌機制是否周全、有沒有落實。

第三，要在台灣社會建立一個有尊嚴且友善的工作環境，因為霸凌跟不法侵權，是公司單位都要面對的嚴肅事情，中央政府要帶頭以身作則，地方政府也應該要進行。

他也強調，未來也會檢討法令，不足之處會修法，也推動主管應該要有同理心，並且建立順暢溝通管道跟環境，若同仁有困難要有輔導解決機制，避免遭遇困難而發生不幸事情，這樣作為會推廣到台灣社會，讓公司部門職場環境邁向友善有尊嚴的方向。

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