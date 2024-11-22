關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲461.87點，或1.06％，收在43870點；標普500指數上漲31.60點，或0.53％，收在5948.71點；那斯達克指數上漲6.27點，或0.03％，收在18972.4點；費半指數上漲78.80點，或1.61％，收在4963.05點。

昨日美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲。在美國與英國相繼授權烏克蘭使用導彈系統攻擊俄羅斯境內之後，消息指出，俄羅斯也首次使用洲際飛彈對烏克蘭進行回應，使俄烏戰事有持續升級跡象，推升美元指數連兩日走高。此外，區塊鏈概念股出現顯著漲多拉回，大型科技股「七姐妹」也僅有Nvidia（NVDA-US）上漲，壓抑美股四大指數盤中一度全數下跌。

所幸，美國勞工統計局公布最新初領失業金人數降至21.3萬人、創4月以來最低水準，美國房地產經紀協會公布10月成屋銷售月增3.4％、亦創2月以來最大增速，顯示經濟狀況無虞。而且包含FED芝加哥分行主席Goolsbee、紐約分行主席Williams都發表鴿派談話，支持於未來持續降息，提振美股四大指數於午盤過後全數翻紅上漲，標普500指數連4日收高。整體盤面上，以週期股與小型股表現較為強勢。

統一投顧表示，美國經濟數據表現優於預期，市場對Fed降息預期有所降溫，美國勞工部昨晚公布，初領失業救濟金人數為21.3萬人，降至4月來最低，加上Nvidia財報亮眼，對Blackwell需求表示仍供不應求，將有助於台股及相關AI供應鏈股價止跌反彈。OTC盤勢技術面轉佳，中小型題材股當道。