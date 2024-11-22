小彤樂觀面對「癌王」。（馬可孛羅公關提供）

暢銷兩性作家小彤，今年3月罹患「癌王」胰臟癌1期，必須接受12次化療。她今（22日）入院進行第11次化療，一直樂觀、堅強面對病情的她，終於卸下心房坦言，「確實想過放棄，比想像中辛苦太多，所有的副作用我幾乎都遇上了。」

小彤說，療程的最後一哩路越來越辛苦，副作用中最明顯的是手臂發麻越來越嚴重，加上右側裝有人工血管，為了避免人工血管損傷，她盡量讓右手不提重物、不劇烈擺動，她和老公苦中作樂的開玩笑說，現在整隻右手就像廢掉，加上預期中的落髮，讓她忍不住自嘲：「我現在是獨臂神尼。」她現在多用左手打字，吃飯時筷子拿不穩就改用湯匙進食，減少手指過度用力導致抽筋。

而另一個副作用是經常反胃想吐，小彤的應變之道就是「想吐時少吃，食慾好就拚命吃」，所以相較於很多病友化療後暴瘦，小彤竟然胖了兩公斤，讓她開心又有幾分得意，表示她把自己照顧得很好。總是保持高度鬥志的小彤說：「血液腫瘤科醫生告訴我，很多人撐不過12次就中途放棄，但他們鼓勵我撐下去，所以我就撐撐看。」

面對「癌王」，小彤說，她最擔心的不是化療帶來的不舒服，因為不舒服只要撐過去就好，「比較會提心吊膽的是，每三個月要做一次電腦斷層，檢查有沒有復發或轉移。因為『癌王』的復發和轉移率是最高的，所以我每三個月就要開一次盲盒，希望每次打開都沒有中獎。」

面對最後2次的化療和即將到來的2025年，小彤說：「如果可以用2億換5年，我會毫不考慮拿錢去換，換算下來一天是十萬，我現在每天醒來都覺得自己賺了十萬。」

談到明年的展望，小彤說：「以前都是說賺大錢，現在只希望好好活下去。」她認為，老天留著她這條命一定有其意義，除了持續的公益捐款外，這段日子因為新聞報導，有很多不認識的臉友私訊她、告訴她因為她的正能量鼓勵了他們正在抗癌的家人。

她前陣子和一位臉友的姊姊視訊，對方正在和病魔搏鬥：「看到對方虛弱的樣子，一掛完電話我就潰堤了。」小彤也想謝謝這段時間鼓勵她的讀者與粉絲，讓她在抗癌的路上不孤單：「療程結束後，我想做更多的事情幫助癌友，也想讓自己好好去環遊世界，我會努力拚存活率，讓自己有一個開心的2025。」