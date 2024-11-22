國庫原始撥交309億元設立國發基金，國發基金113年9月底淨值1兆2998億億元，加計歷年賸餘累積繳庫數額3364億元，合計1兆6362億元，資產成長近52倍。105年至112年期間獲利新台幣1660億元，較97年至104年期間獲利471億元，大幅增加1189億元，獲利成長3.5倍。

國發基金112年收入330億元，來自台積電股利收入190億元(占58%)，台積電以外之投資公司股利收入140億元(占42%)，顯示國發基金投資台積電獲利亮眼，投資其他公司的獲利表現亦不遑多讓，外界所提國發基金收入皆來自台積電不符事實。

國發基金112年度帳上70家直接投資事業，其中公司營運虧損37家，惟該等公司中，國發基金投資有獲利(持股市值高於每股成本)者14家，損益持平者7家。換言之，國發基金投資仍具一定績效，與外界傳言不符。

國發基金投資皆依三階段審議機制，投後管理並遵循相關規範辦理，但外界屢屢以特定個案質疑國發基金投資成效，此舉對戮力從公的同仁不公。

而針對媒體報導半導體學院怨國發基金補助款規定多，國發基金澄清說明，國發基金依教育部所訂之「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」第7條第2項規定，與合作企業共同提供研究學院運作資金。國發基金補助款僅作為半導體學院的資金來源之一，補助款用途係依照教育部所訂「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」及人事、主計相關規定辦理，國發基金並無其他限制規定。

國發會最後也強調，國發基金刻正力圖精進，持續優化投前評審、投後管理，監察院於113年10月23日至國家發展委員會巡察時，亦對國發基金精進措施表示肯定。