Counterpoint的報告顯示，在10月18日至11月10日的購物節期間，iPhone在中國的銷量年減達「兩位數百分比」。相對之下，蘋果的主要競爭對手華為透過降低Pura 70和Mate 60系列的價格，成功推動了7%的銷量增長；小米同期的手機銷量則減少了6%。儘管各種促銷活動不斷，今年雙十一期間，中國智慧型手機的整體銷量依然年減9%。

Counterpoint指出，蘋果銷量下滑的主因是許多手機廠商趕在雙十一前發布新機。報告中提到：「雙十一是中國年度最重要的購物節之一。為了抓住這一商機，除華為外，主要的中國手機廠商皆在購物節前推出最新的旗艦機型。」相比之下，去年僅有小米在雙十一之前發布新機。然而，今年蘋果的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max仍然是雙十一期間最暢銷的手機之一。

蘋果在雙十一期間的銷售數據顯示出其在中國這個全球最大智慧型手機市場面臨日益激烈的競爭，尤其是來自華為的挑戰。華為強勢重返高端市場，而作為回應，蘋果多次推出折扣活動以促進銷售。

儘管阿里巴巴和京東等電商平台已不再公佈雙十一的總銷售額，但阿里巴巴表示，蘋果和小米是交易總額突破10億元人民幣的品牌之一。