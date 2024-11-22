勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，不過勞動部一開始的處理方式令外界相當不滿，更質疑謝宜容背景硬；對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，謝宜容將依然故我，靠的是手段以及公務員依法的身分和權益保障。

游淑慧昨（21）日在臉書指出，卓榮泰日前下令給予謝宜容一次兩大過的重懲，卻只是兌現不了的芭樂票，因根據勞動部目前停職的原因和調查報告，謝宜容並沒有符合公務員可以兩大過免職的任何一個項目，結果變成院長的指示程序並不完備。

游淑慧也提到，事件爆發後，許多人都在分析謝宜容的背景有多硬，才敢如此大尾，但她認為，此事已經燒到卓榮泰和賴清德，謝的背景再大尾都罩不住她了；不過對於謝宜容依然故我，至今也遲未出面，游直言，她靠的是手段和公務員依法的身分和權益保障，並提出2點分析。

游淑慧首先提到外界質疑謝是否精神霸凌、精神虐待下屬，但這部分向來都是殺人不見血，因果關係難以證明，且她找大律師在應戰，大概也有把握，除了道義責任，司法、行政責任都很難追究她，所以只為脾氣道歉；二、公務員的身分保障，這部分是連院長下令也不能隨便說免職就免職，甚至記她過也還可以申請復審、申訴及再申訴程序等救濟程序。

游淑慧最後表示，與其期待謝宜容做什麼，調查和公布事情真相、官僚真面目更為重要，她也呼籲卓院長要正式組成院級調查小組，把真實真相公諸於世，讓全民知道惡劣官僚有多少、行徑有多惡劣。

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