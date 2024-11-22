世界12強棒球錦標賽超級循環賽22日在日本東京巨蛋持續開打，中華隊靠著幸運第7局接連5支安打灌進5分，最後以8比2擊敗美國，拿下複賽第1場勝利(1敗)，接著23日晚間6點迎戰地主日本，尋求闖進冠軍賽機會，以下逐局更新戰況。

1局上半：陳晨威一上場擊出左外野高飛球遭到接殺，接著林立馬上擊出中外野平飛安打上壘，第三棒陳傑憲補上右外野平飛安打，中華隊攻占一、三壘，吉力吉撈．鞏冠卻擊出游擊滾地球形成雙殺打，中華隊首局就錯失大好得分機會。

1局下半：陳柏清面對首名打者辛普森，就讓他打出一、二壘間滾地球出局，接著保送了麥特蕭，威廉斯打出內野高飛球出局，陳柏清投出離譜暴投，讓麥特蕭上到二壘，李特也被保送上壘，幸好晨柏清漂亮三振湯馬斯化解危機。

2局上半：潘傑楷一上場就敲出幸運一壘安打，江坤宇接著敲出二、游之間滾地安打，岳東華卻遭三振，林家正擊出游擊滾地球出局，但跑者推進到二、三壘，張政禹打出一壘滾地球，中華隊再次無功而返。

2局下半：陳柏清一開始就保送艾爾柯，強森點成三壘高飛球出局，馬克爾維打出中外野高飛球遭接殺，陳柏清漂亮三振克勞福結束這局。

3局上半：陳晨威上場打出右外野高飛球被接殺，接著林立打出游擊飛球被接殺，陳傑憲卻遭觸身球打到腳上到一壘，吉力吉撈．鞏冠打出三、游之間滾地安打，中華隊再次攻占一、二壘，美國趕緊換投因應，改由班蕭特接替，他卻暴投把跑者送到二、三壘，潘傑楷獲保送形成滿壘，江坤宇卻遭三振出局結束這個半局。

3局下半：中華隊推出江國豪上場接替陳柏清投球，卻被辛普森偷點形成一壘安打，又因暴傳上到二壘，麥特蕭打出中外野飛球出局，威廉斯遭到江國豪三振形成兩人出局，李特、湯馬斯接連保送形成滿壘，江國豪卻三振艾爾柯結束這個半局。

4局上半：岳東華打出三壘滾地球出局，林家正打出左外野平飛二壘安打，中華隊連4個半局上到得點圈，張政禹打出右外野二壘安打送回林家正，中華隊先馳得點1比0領先，陳晨威打出右外野全壘打牆上的深遠三壘安打，中華隊再拿第2分，可惜林立遭到三振，陳傑憲也打出投手前滾地球出局。

4局下半：強森一上場就敲右外野平飛安打，馬克爾維補上左外野二壘安打，形成二、三壘有人局面，中華隊趕緊換上左投王志煊，克勞福打出高飛犧牲打送回美國第1分，辛普森打出二壘滾地球，江坤宇選擇抓跑向三壘的馬克爾維觸殺出局，中華隊馬上又換投，改用莊昕諺上場面對麥特蕭，辛普森盜上二壘，麥特蕭打出三壘滾地球出局，莊昕諺成功止血。

5局上半：美國換上梅南德茲救援，一上來就三振了吉力吉撈．鞏冠，卻被潘傑楷打出中外野全壘打，中華隊3比1領先，江坤宇接著二壘滾地球出局，岳東華打出一壘滾地球出局，中華隊3比1領先。

5局下半：中華隊把先前遭觸身球打中腳踝的林傑憲換下，改由邱智呈防守外野，威廉斯與李特都打出三、游間滾地球出局，湯馬斯卻打出左外野方向陽春炮，美國追成2比3，接著艾爾柯被莊昕諺三振出局。

6局上半：美國再換佛農上場救援，林家正擊出深遠中外野高飛球遭到接殺，張政禹打出一壘滾地球出局，陳晨威獲得四壞保送上壘，林立敲出二壘方向滾地球出局。

6局下半：中華隊也換投，改由張奕上場救援，一上來就K掉強森，馬克爾維也遭張奕三振出局，克勞福擊出一、二壘之間滾地安打上壘，幸好辛普森打出左外野高飛球遭到接殺出局。

7局上半：美國再換帕頓救援，邱智呈打出穿越投手丘的一壘安打，吉力吉撈．鞏冠也打出二、游之間滾地安打，潘傑楷靠著精準選球獲得保送形成滿壘，江坤宇打出深遠中外野三壘安打，一口氣清光壘上跑者，接下來岳東華再打出右外野安打送回江坤宇，中華隊7比2領先，林家正再敲左外野平飛安打，美國只能再換投手，改派阿德勒上場就K掉張政禹，陳晨威擊出內野高彈跳球造成對方失誤上壘，中華隊再次攻占滿壘，林立打出游擊滾地球，二壘跑者陳晨威雖然出局，林立卻靠腳程安全上壘，岳東華跑回中華第8分，邱智呈打出游擊滾地球出局結束這個大局。

7局下半：林凱威上場接替張奕投球，麥特蕭打出一、二壘之間安打，威廉斯雖打出深遠中外野高飛球，卻被陳晨威漂亮跳接出局，李特飛球出局，林凱威卻對湯馬斯投出觸身球，幸好林凱威成功三振了艾爾柯。

8局上半：美國再換投手阿塔維亞，隨即三振了吉力吉撈．鞏冠，潘傑楷獲得四壞保送，可惜他隨即盜壘失敗遭到觸殺，江坤宇卻遭阿塔維亞有點刻意的觸身球上壘，岳東華遭到三振結束這個半局。

8局下半：中華隊換上陳冠宇救援，一上來就讓強森打出滾地球出局，馬克爾維獲得保送上壘，陳冠宇卻三振掉克勞福，辛普森打出左外野飛球遭到接殺出局。

9局上半：美國又換投手苟斯，一上來就先後K掉林家正與張政禹，陳晨威打出內野高飛球出局。

9局下半：中華隊最後換上吳俊偉救援，麥特蕭打出游擊滾地球出局，接著威廉斯打出中外野滾地安打，李特揮出內野高飛球出局，美國換上代打沃德，沃德打出中外野平飛安打，讓美國攻占一、三壘，美國再換代打鮑德溫，這次吳俊偉用再見三振結束比賽。