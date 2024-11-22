國發會預估，台灣將在2025年邁入超高齡社會，每五人就有一位是65歲以上的長者，因應超高齡化的來臨，活得久更要活得好，明基佳世達集團將展示AI智慧醫療領域的多元應用。同時，延續集團在COMPUTEX執行的永續展會精神進行策劃，目標成為醫療科技展自2017年開展以來，第一個實踐展場設計零廢棄的低碳永續展會。

明基佳世達集團四大看展重點，包括一、AI醫療科技：透過導入AI醫療應用，協助提升醫療效能，此次展會推出「iQOR AI手術室語音辨識系統」、「AI超音波整合平台」、「AI理賠金試算平台」、「AI精準健康」、「AI X光輔助診斷」、「AI營養師小助手」等AI智慧醫療應用，輔助提高醫療診斷效率、手術報告產出速度與精準預測個人健康疾病分析等，協助提升醫療效率與準確性。

二、ESG永續展會：秉持綠色展會的精神及行動，讓華麗的展會也能成為永續的志業，明基佳世達集團目標成為醫療科技展自2017年開展以來，第一個實踐展場設計零廢棄的企業集團，展期間100％全面使用循環餐具、LED燈具。此外，醫療產品服務更蘊含綠色行動，協助客戶數位轉型，邁向節能、減碳、無紙化，落實永續。

三、健康活力講座：展會期間將舉辦六場健康活力系列講座，邀請專家分享最新的AI輔助診斷趨勢、聽力與呼吸治療與最新細胞治療等，增進參觀者對未來健康產業的認識，促進醫療知識傳遞，助力健康產業發展。

四、智慧醫療創新應用：明基佳世達集團在智慧醫療領域持續進化，除了展示AI技術以外，結合醫療器材的創新應用，提供更高效的醫療服務，包括：數位孿生智慧醫院、智慧精準手術室、線上聽力檢測、藥局OMO虛實整合，全面推動智慧醫療的發展，應對未來高齡化社會需求提供強大助力。