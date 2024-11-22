勞動部勞發署北分署39歲吳姓公務員輕生案越演越烈，分署長謝宜容遭指涉及職場霸凌，遭處2大過免職處分。吳姓公務員家屬透過新北市議員李宇翔發表聲明，表示也想知道祂在工作上到底發生了什麼事，此事已移送檢調調查，不便對外發言，也希望媒體不要打擾年邁雙親。

李宇翔今天在臉書貼出已故吳姓同仁家屬的聲明，內容提到，非常感謝各界對此事的關心。我們對祂的離去，萬分哀慟、震驚，也想知道祂在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，讓祂忍心拋下摯愛的家人們。

家屬表示，此案已移送檢調調查，不便對外發言。特別請媒體朋友們體諒祂年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們，讓他們在每天心如刀割之外，還要承受各種驚嚇，這不也是一種欺凌嗎？他們現在只有無止盡的眼淚，拜託媒體朋友行行好，感謝。

李宇翔貼出已故公務員家屬的聲明。（翻攝李宇翔臉書）

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