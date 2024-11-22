保障學童校園午餐衛生安全，新北市副市長朱惕之今（22）日率領「新北市午餐品質聯合稽查小組」視察供應新北學校午餐量最大之團膳工廠，了解業者執行新北「食安智慧監控中心」量測菜餚起鍋溫度並上傳至監控雲端情形，並要求各局處嚴格稽查督導團膳業者，學期供餐期間務必落實執行食安管理，讓學童午餐食的安心。

朱惕之在業者引導下視察團膳工廠製作現場，包含配膳區、烹煮區、前處理區及原料庫房，期間掌握業者使用溫度計量測菜餚起鍋溫度，並上傳回報監控中心雲端系統，現場確認菜餚起鍋溫度均達85度C以上以確保食材澈底煮熟，且上午9時仍可維持60度C以上。

衛生局表示，監控中心將持續加強監控業者烹調校園午餐菜餚溫度及送餐到校時間，並要求對食材源頭品質及製程應嚴加管控，與業者共同守護學童午餐。

朱惕之表示，市府為強化校園午餐品質與衛生安全管理，跨局處成立「午餐品質聯合稽查小組」由教育局統籌規畫，衛生局、農業局協同執行，每月針對食材供應商、團膳工廠作業場所及學校端聯合稽查，以掌握午餐從原料驗收、餐點製作到運輸送餐等各環節之食品衛生安全，現場更轉達市長重視校園午餐衛生安全決心，指示三局應聯手建立一套完整機制，且嚴格落實督導，讓學童吃得安心跟健康。

新北市府再次呼籲校園午餐團膳業者製備午餐食品務必落實食品良好衛生規範，從業人員首重衛生管理，製備過程應生熟食分開，食材務必煮熟且避免交互污染，共同維護本市校園食品安全。