依據疾管署監測資料，全國自10月起流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，確定病例數達217例，其中共有34例死亡個案，均未接種過流感疫苗；另自9月1日起累積新冠併發重症共348例，其中自10月1日起通報之新冠併發重症個案均未接種JN.1疫苗。

新北市衛生局表示，近期氣溫已明顯下降，恐使呼吸道傳染病疫情升溫，接種流感疫苗能有效預防流感，對於重症防護效果可達82％；另因應新冠病毒持續變異，建議民眾儘早接種新版JN.1新冠疫苗，降低重症或死亡風險；呼籲符合資格民眾盡速接種2種疫苗，以提升對流感、新冠等呼吸道傳染病之保護力，減少疾病威脅。

為增加接種便利性，新北市協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務，並增設假日診、夜診接種站，設站地點包括活動中心、賣場、捷運站等，皆可「左流右新」同時接種2種疫苗，呼籲民眾善加利用(資料查詢路徑：本局網站＞機關業務＞疾病管制＞新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢)。另為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，設籍本市65歲以上長者至29區衛生所及社區接種站接種流感疫苗、新冠JN.1疫苗，可領取生活實用好禮(禮品數量有限，發完為止)，請持身分證正本、健保卡於衛生所或社區接種站接種完成於當日現場領取。

衛生局提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，照顧自己也保護家人及朋友。