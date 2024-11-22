下周運勢提前看，清水孟國際塔羅篠安老師在臉書上公布12星座周運，在11月24日到11月30日期間，26日將遇上今年最後一場水星逆行，此次水星逆行在射手座22度，並且持續逆行至射手座6度，並至12月16日才結束，太陽星座或水星落在雙子、處女、射手、雙魚4星座的人，可能要留意工作方面的溝通與表達，避免出錯或誤解。

▌牡羊座

隨著水星開始逆行於遠程旅遊領域，要留意至異地出差的行程可能有所延誤，人際關係方面也容易與親友產生誤解或心結，受到日火三分的協助，你的靈感源源不絕，將能提升工作效率。

▌金牛座

隨著水星開始逆行於深層情感與金錢領域，你可能對現有親密關係感到莫名焦慮，投資方面要謹慎留意，可能會有零星損失，受到日火三分的協助，很適合搬遷住家或是居家進行大掃除。

▌雙子座

隨著水星開始逆行於親密關係與合夥領域，工作上容易與合夥同伴發生歧見，感情方面也易與另一半產生口角誤會，受到日火三分的影響，你將活躍於朋友圈，但要留意表達火爆而發生不愉快。

▌巨蟹座

本周隨著水星開始逆行於職場工作領域，工作方面要留意工作行程是否遭到延誤，以至拖累工作的進度，受到日火三分的協助，財運方面將有意外的獎金挹注。

▌獅子座

本周隨著水星開始逆行於戀愛創造領域，在桃花感情方面可能與曖昧對象發生言語誤解、因而導致與對方的關係漸行漸遠，受到日火三分的協助，健康方面可從事戶外活動，提振精神並消除工作帶來的疲憊感。

▌處女座

隨著水星開始逆行於居家生活領域，要留意可能與家人一言不合，產生爭執的不愉快，也不建議將工作帶回家中，恐拖累進度並影響健康，受到日火三分的協助，你的動力將逐漸找回，也願意開始面對自己的陰暗面。

▌天秤座

隨著水星開始逆行於溝通表達領域，你在工作上要格外留意言語表達，避免造成同事、主管的誤解，開車、騎車也要留意勿超速，避免吃上罰單，受到日火三分的協助，人際關係方面將結識對事業有幫助的人脈資源。

▌天蠍座

隨著水星開始逆行於金錢正財領域，在投資規畫上要格外謹慎，儘可能勿操作風險太高的投資，也建議隨時記帳，避免有呆帳損失，受到日火三分的協助，在事業上將展現企圖心，但要留意勿與男性主管發生爭執。

▌射手座

隨著水星開始逆行於自我認同領域，可能在日常生活遇到諸事不順的情況，建議上班前提早10分鐘出門避免遲到，也建議開會前做好萬全準備，受到日火三分的協助，你可參與在職進修課程，以提升自我競爭力。

▌摩羯座

隨著水星開始逆行於深層潛意識領域，健康方面將會遇到睡眠障礙，可能會有淺眠或多夢的情況，建議睡前勿做激烈運動，受到日火三分的協助，感情方面將突破瓶頸，與另一半有新的進展。

▌水瓶座

隨著水星開始逆行於人際組織團體領域，在人際關係方面要留意自己在公開場合的發言，可能因一時失誤而得罪到他人，受到日火三分的協助，感情方面將有機會遇到心儀的對象。

▌雙魚座

隨著水星開始逆行於事業地位領域，工作上要留意與主管、上司的溝通表達，勿衝動與對方發生爭執，受到日火三分的影響，健康方面可參與有氧運動，但也要做好暖身避免運動傷害。

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