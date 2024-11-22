花蓮縣政府主辦的「2024 FALI FALI 音樂節」將於11月30日至12月1日，在花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區熱情登場。本次活動特別規劃了野營區，讓參與者能在悠閒氛圍中，享受音樂饗宴與露營體驗，並融入自然與文化的和諧。音樂節以音樂（Music）、生活方式（Lifestyle）、野營（Camping）及永續發展（Sustainability）為核心主題，並致力於推動可持續發展目標（SDGs）。

活動場地設於縱谷平原的「離線時區」，參與者可遠離城市喧囂，享受南島風情的浪漫氛圍。於星空之下、微風徐拂，參加者可在帳篷中體驗露營生活，或於草地上欣賞音樂，並漫步園區、享受在地美食，從自然與藝術的交織中獲得心靈的平靜。

花蓮縣政府邀請全國民眾來美麗的花東縱谷聽音樂，安排一個放鬆身心的小旅行。(圖/花蓮縣政府提供)

音樂節同時匯集了在地市集、藝術手作及特色美食，從白晝至夜晚提供一場無間斷的文化饗宴，展示藝術流動之美與在地生活的活力。花蓮縣政府誠摯邀請社會各界一同參與這場自然與文化的盛宴，體驗全新的美學生活方式。

花蓮縣政府原住民行政處表示，現場限量營位現正開放報名！欲了解更多活動資訊與報名方式，請參考報名網站（https://reurl.cc/93xDGY）或搜尋「2024 FALI FALI 音樂節」Facebook粉絲專頁。活動現場亦設有市集與部落文化體驗，歡迎各界蒞臨，共同見證自然永續的美好！

※「2024 FALI FALI音樂節」活動資訊：

日期：113年11月30日(星期六)~12月01日(星期日)

時間：下午14:00-21:00

地點：花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區(免費入場)

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