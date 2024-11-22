億萬富豪馬斯克和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）要如何領導政府效率部（DOGE），撙節聯邦支出。

億萬富豪馬斯克和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將搭檔，執掌美國準總統川普新創的政府效率部（DOGE）。兩人雖然還沒上任，但已磨刀霍霍，準備大砍浪費開支。他們在《華爾街日報》發表評論，詳述了削減政府支出的願景。

《商業內幕》（Business Insider）網22日報導，他們主要的目標是國會已撥款授權，但卻過期的計畫清單，據悉總額達5160億美元（近17兆台幣）。而清單中的龐大支出，除了退伍軍人醫療保健外，還有托兒補助金、美國國家航太總署（NASA）、大學助學金和住房補助等政府計畫。

他們在評論中寫道，將削減「未經國會授權，或根本未按國會原意使用」的聯邦支出。儘管評論中並未詳細說明政府效率部會削減的具體項目，但卻在X社群平台上發布了一份來自國會預算處（CBO）的報告連結，證實將以一連串授權已過期的計畫為目標。

國會預算處在報告內列出了491個這類計畫，其中大部分資金流向20多個大項目，如退伍軍人醫療保健、低收入戶租房計畫、聯邦大學獎助學金、國家衛生研究院（NIH）、聯邦調查局（FBI），還有NASA等主要計畫。

雖然這些計畫因立法設立或更新，撥款授權已過期，而按照立法授權，國會在特定年限內分配資金。然而，原始授權雖過期，但國會在年度預算過程中，卻仍繼續為這些計畫撥款。拉馬斯瓦米周四在X平台上寫道：「要是支出未經授權，那我們就不該花。那應該不具爭議性。」

此外，馬斯克和拉馬斯瓦米在評論中，還特別提及一些金額較小的計畫，如公共廣播公司（CPB）的 5.25 億美元（近171億台幣）資金，以及提供給計劃生育協會（Planned Parenthood）等組織，用來從事家庭計劃服務和教育的2.86億美元（約93億台幣）撥款。

而NASA的太空探索預算是國會預算處認定授權已過期的計畫之一，金額約為 77億美元（近2,506億台幣）。根據「行星學會」（the Planetary Society）對NASA今年預算要求分析，計畫的要素之一是人類登月器，而第一艘已與馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）簽約打造。