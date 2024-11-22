日前勞動部職場霸凌案驚動社會，衛福部也捲入職場霸凌疑雲，接連爆出霸凌事件，除了疾管署整備組組長，立委昨日也爆料，衛福部還有3位司長涉及霸凌。對此，衛福部常務次長周志浩今早（22）重申，「職場霸凌絕對零容忍」，部長邱泰源已指派次長呂建德組成專案調查小組，會在一周內完成調查。

衛福部接二連三爆出職場霸凌，先是疾管署整備組組長20日遭爆料，對同事咆哮、摔公文、辱罵下屬，導致組內同仁紛紛辭職，整備組調職及辭職率高達37％，為全署最高。疾管署當日回應，將在一周內完成調查，於下周四（28日）報告出爐並召開考績會。

另外，昨日立委再指出，接到民眾陳情，現任社保司司長劉玉娟在健保署台北業務組任內，就曾涉及霸凌，另2名涉案司長，包括網友爆料貼文指稱的前任心健司司長，與另一名疑似任職於社政相關單位的司長，且據悉還有更多人涉案。

周志浩今日出席「健康城市暨高齡友善城市獎項評選頒獎典禮」記者會，會後接受媒體聯訪表示，目前接到同仁反應及申訴職場霸凌疑似事件，部長邱泰源非常重視，立即指示政務次長呂建德組織專案小組進行調查。

周志浩指出，如果調查後屬實，絕對會依照程序做嚴厲處置；沒有的話，也會針對整個職場霸凌的預防、申訴、調查、處理過程，進行仔細地檢視。周志浩強調，「霸凌事件最好能預防，但若真的不幸發生，一定會致力讓同仁獲得公平對待」。

爆出霸凌事件後，不少公務員匿名反應申訴被退回、沒辦法透過合理管道申請，對此周志浩回應，此部分仍在調查中，經過系統性了解後，會在報告中給大家清楚的回覆，將於1周內完成調查報告，後續懲處也會依程序處理。

媒體提問，這些被爆出的個案，並非透過正式申訴管道，是否代表原先設定管道有問題，才導致基層員工噤聲、不敢講？周志浩表示，會系統性檢視，如果從預防到申訴、調查的整體過程中，有哪裡不夠好，一定會去面對、改進，希望做到最好。

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