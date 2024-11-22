鄭怡力挺王新蓮開展。（星光娛樂提供）

資深音樂人王新蓮近期推出《懸浮人生》作品集，並召開同名畫展，老友鄭怡日前觀展力挺，有長達40年的好交情兩人，結識於選秀舞台，還一起發過合輯，王新蓮旅美期間對作畫產生興趣，當時鄭怡還曾赴舊金山時去探望，車子在山裡繞來繞去就是找不到，當時沒有行動電話也沒有公共電話亭，她一急站在路中間大喊「王新蓮！妳到底在哪裡啦」，中氣十足的回聲在山谷裡迴盪，被王新蓮的外國老公聽見，急忙從森林裡的家中出來帶人。

鄭怡憶及兩人總以「蓮蓮」、「小妹」互稱，課餘時還搭檔，一起去民歌西餐廳打工，王新蓮彈吉他、鄭怡合唱，賺到不少零用金！連彼此的家人都熟悉對方。鄭怡說，當時自己論及婚嫁，打電話到蓮蓮家報喜，想邀請王新蓮來吃喜酒，沒想到電話那頭的王媽媽，聽到「小妹」鄭怡打來，非常欣喜，沒等鄭怡開口，就直呼：「小妹小妹，我家蓮蓮在找妳啊，要告訴妳喜事，她在美國結婚啦。」沒想到兩人隔著海洋，也要跟對方互道喜訊，連結婚時間都好相近。

王新蓮從美國返台定居3年，一直在台東池上駐村，全心放在文字和視覺創作上，去年還在挖貝募資平台發起芬蘭駐村的群眾募資圓夢計畫。王新蓮《懸浮人生》畫展在田園城市風格書店展至本月24日。