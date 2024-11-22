據《環球時報》報導，美國國防部長奧斯汀日前訪問菲律賓，在參觀位於巴拉望省的西部司令部總部後，疑似在社交媒體上確認了「美國仁愛礁特遣隊」的存在。彭博社21日稱：「美國表示其軍隊支持菲律賓在南海有爭議地區的軍事行動。」《環球時報》引述專家表示，美此舉可能會使菲律賓未來更加衝動，單邊行動力度更高，從而導致南海局勢進一步升溫。

彭博社報導稱，奧斯汀訪問菲西部的指揮和控制中心後，在社交平台X上的一篇帖子中寫道：「我會見了一些部署到美國仁愛礁特遣隊的美國軍人。」報導稱，這似乎是美方第一次公開承認該特遣隊的存在。

菲律賓媒體《馬尼拉標準報》21日將這解讀為美國士兵部署在菲律賓的證據，「它們隸屬於菲律賓西部司令部的一個名為『仁愛礁特遣隊』的部隊」。報導稱，這是自1992年兩個美國軍事基地（蘇比克灣軍事基地和克拉克軍事基地）關閉以來，白宮高級官員首次公開承認美軍在菲律賓的持續存在。

中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒表示，美國仁愛礁特遣隊一方面可能指的是幫助訓練菲律賓海軍和海警的美軍事人員，旨在提升菲海上行動能力；另一方面，也可能包括在幕後為菲海上行動出謀劃策並進行指導的美軍人員。「一些美軍人員可能會在菲律賓海軍的船上做直接指導、參與相應行動。於美軍而言，如此安排可以控制菲律賓行動節奏。」

奧斯汀還在X上聲稱：「我們在這裡的存在對於我們與菲律賓的聯盟以及地區的和平與穩定至關重要。」美國駐馬尼拉大使館發言人甘戈帕德亞21日在一份聲明中表示：「仁愛礁特遣隊使美軍能夠支持菲律賓武裝部隊在南海的活動，加強了美菲聯盟的協調和互操作性。」

防務分析人士、退休美國空軍上校雷·鮑威爾對《馬尼拉標準報》分析說，在奧斯汀爆料之前，這支特遣隊是不為人知的。鮑威爾稱：「我的印象是，這不是什麼新鮮事，而是剛剛公開的。他們想傳達的信息最有可能是：美菲聯盟是緊密且積極的。」

陳相秒認為，美軍對外公開這一信息有兩層意思：首先是「生米煮成熟飯」——將美軍「仁愛礁特遣隊」變成事實，之後要想再對這一方案進行調整，將面臨一些困難。其次，菲律賓也希望向外界證明和美軍之間已有合作機制。

陳相秒表示，這將為南海軍事帶來更大的不穩定性。結合奧斯汀訪問巴拉望這一舉動來看，美國對外公開信息會使得菲律賓倚仗美國支持，行事更加衝動，單邊行動力度更高，南海局勢恐進一步升溫。

在引發強烈輿論反響後，21日稍晚，正在寮國參加東協防長會及系列會議的菲國家安全顧問愛德華多·阿諾對「仁愛礁特遣隊」的職能做了進一步說明。菲律賓通訊社報導稱，阿諾表示，美國的這支隊伍並沒有直接參與菲在仁愛礁的任何行動，「他們正在為我們提供支持，例如情報、監視和偵察……但就實際參與而言，這純粹是菲律賓的行動。」

陳相秒強調，仁愛礁是中國固有領土，無論美國或菲律賓如何做，都無法動搖中方對仁愛礁執法的決心，中方也有能力維護南海的和平與穩定。未來中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。