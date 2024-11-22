勞動部勞發署北分署發生職場霸凌，矛頭指向前分署長謝宜容。（摘自勞動部勞發署北分署網站）

勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容涉及霸凌導致員工輕生，更引起勞動部長何佩珊請辭。原先行政院長卓榮泰未批准，不過已於今日准辭。藍委直言這只是「遲來的負責」，離正義還有很遙遠距離，謝宜容每晚一刻出來道歉都是對勞工的污辱；白委表示，事件發生在主管勞工權益的部會更是恥辱。

雖然何佩珊辭職獲准，然而當事人謝宜容至今仍神隱未現身。國民黨立委李彥秀表示，行政院批准勞動部長何佩珊的辭呈，只能說是「遲來的負責」，但是距離「遲來的正義」還有很遙遠的距離。

李彥秀認為，何佩珊日前已經口頭提出辭呈，卓榮泰昨天還要何佩珊釐清責任，再談辭職，顯然又是嚴重的政治誤判，不僅在野黨及輿論痛批，連民進黨內部都炸鍋，今天才草草用新聞稿批准辭呈。

李彥秀痛批，加害者謝宜容至今神隱，說好的道歉沒有現身，留下唾面自乾的勞動部，我們呼籲，霸凌事件已經成為me too政治風暴，調查位階應該提升至行政院層級，由卓榮泰院長親自負責，並且擴大社會公正人士，才能真正宣示政府「反霸凌」的決心。

國民黨立委游顥也指，謝每遲一刻出來都是在羞辱全國勞工，到底是怎樣可以讓包含部長請辭、院長總統抱歉，但她可以不道歉？恐怕這其中還有各種故事與糾結。

民眾黨立委林國成則痛批，不管如何道歉，造成職工霸凌事實已成形，以政治責任來說，部長跟分署長道歉太慢，發生這種不幸事情，第二天、第三天就可以馬上處理，為何延宕十幾天？代表政府已經麻痺。

林國成直言，發生到現在，分署長推責任、部長不關心，行政院長不了解、總統也不甘心。尤其主管職場霸凌的勞動部分署發生這起事件更是一個大恥辱。亡羊補牢有必要，但他也質疑當事人真心。