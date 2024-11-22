世界12強棒球錦標賽超級循環賽22日在日本東京巨蛋持續開打，中華隊推出左投陳柏清面對美國隊，期望達到「以左制左」效果，美國則派出葛羅茲先發主投。

2棒林立1局上率先擊出中華隊首支安打。（趙雙傑攝）

美國推出右投葛羅茲對決中華隊。（趙雙傑攝）

「台灣隊長」陳傑憲1局上揮出右外野安打。（趙雙傑攝）

打擊火燙的陳傑憲1局上敲安後十分開心。（趙雙傑攝）

中華隊先發投手陳柏清。（圖／趙雙傑攝）

中華隊先發投手陳柏清1局下化解危機。（圖／趙雙傑攝）

中華隊先發捕手林家正與投手陳柏清溝通。（圖／趙雙傑攝）

中華隊先發投手陳柏清。（圖／趙雙傑攝）

美國隊2局上內野守備瑕疵，中華隊潘傑楷安打上壘。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇敲安上壘，可惜攻勢未能延續。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇敲安上壘，可惜攻勢未能延續。（圖／趙雙傑攝）

中華隊陳柏清壓制美國打線，化解得點圈有人危機。（圖／趙雙傑攝）

中華隊陳傑憲接殺飛球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊陳晨威接殺界外飛球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊3局上吉力吉撈敲出安打，但攻勢未能延續。（圖／趙雙傑攝）

中華隊潘傑楷四壞球保送上壘。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇滿壘吞K無法延續攻勢。（圖／趙雙傑攝）

美國隊得點圈危機，更換先發投手。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江國豪3局下化解滿壘危機。（圖／趙雙傑攝）

美國隊靠著三壘手失誤上到二壘。（圖／趙雙傑攝）

中華隊4局上靠著林家正二壘打率先上壘。（圖／趙雙傑攝）

中華隊靠著長打串聯先馳得點。（圖／趙雙傑攝）

中華隊潘傑楷5局上開轟。（圖／趙雙傑攝）

中華隊潘傑楷5局上開轟。（圖／趙雙傑攝）

中華隊潘傑楷5局上開轟。（圖／趙雙傑攝）

美國隊湯瑪斯5局下陽春砲反擊。（圖／趙雙傑攝）

美國隊湯瑪斯5局下陽春砲反擊。（圖／趙雙傑攝）

中華隊莊昕諺5局下遭美國陽春砲狙擊。（圖／趙雙傑攝）

中華隊莊昕諺5局下遭美國陽春砲狙擊，所幸失分未擴大。（圖／趙雙傑攝）

中華隊張奕登板守住6局下。（圖／趙雙傑攝）

中華隊張奕登板守住6局下。（圖／趙雙傑攝）

中華隊7局上一輪猛攻，江坤宇清壘安打是關鍵。（圖／趙雙傑攝）

中華隊7局上猛攻，吉力吉撈鞏冠回本壘得分。（圖／趙雙傑攝）

中華隊林家正7局敲安上壘。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇清壘安打擴大領先。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇清壘安打擴大領先。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇8局上挨觸身球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊江坤宇8局上挨觸身球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊由陳冠宇接替投球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊由陳冠宇接替投球。（圖／趙雙傑攝）