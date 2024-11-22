12強》全力拚搶複賽首勝 中華vs.美國精彩圖輯 11:212024/11/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊陳晨威4局上敲出三壘打送回隊友。（圖／趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界12強棒球錦標賽超級循環賽22日在日本東京巨蛋持續開打，中華隊推出左投陳柏清面對美國隊，期望達到「以左制左」效果，美國則派出葛羅茲先發主投。 2棒林立1局上率先擊出中華隊首支安打。（趙雙傑攝） 美國推出右投葛羅茲對決中華隊。（趙雙傑攝） 「台灣隊長」陳傑憲1局上揮出右外野安打。（趙雙傑攝） 打擊火燙的陳傑憲1局上敲安後十分開心。（趙雙傑攝） 中華隊先發投手陳柏清。（圖／趙雙傑攝） 中華隊先發投手陳柏清1局下化解危機。（圖／趙雙傑攝） 中華隊先發捕手林家正與投手陳柏清溝通。（圖／趙雙傑攝） 中華隊先發投手陳柏清。（圖／趙雙傑攝） 美國隊2局上內野守備瑕疵，中華隊潘傑楷安打上壘。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇敲安上壘，可惜攻勢未能延續。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇敲安上壘，可惜攻勢未能延續。（圖／趙雙傑攝） 中華隊陳柏清壓制美國打線，化解得點圈有人危機。（圖／趙雙傑攝） 中華隊陳傑憲接殺飛球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊陳晨威接殺界外飛球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊3局上吉力吉撈敲出安打，但攻勢未能延續。（圖／趙雙傑攝） 中華隊潘傑楷四壞球保送上壘。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇滿壘吞K無法延續攻勢。（圖／趙雙傑攝） 美國隊得點圈危機，更換先發投手。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江國豪3局下化解滿壘危機。（圖／趙雙傑攝） 美國隊靠著三壘手失誤上到二壘。（圖／趙雙傑攝） 中華隊4局上靠著林家正二壘打率先上壘。（圖／趙雙傑攝） 中華隊靠著長打串聯先馳得點。（圖／趙雙傑攝） 中華隊潘傑楷5局上開轟。（圖／趙雙傑攝） 中華隊潘傑楷5局上開轟。（圖／趙雙傑攝） 中華隊潘傑楷5局上開轟。（圖／趙雙傑攝） 美國隊湯瑪斯5局下陽春砲反擊。（圖／趙雙傑攝） 美國隊湯瑪斯5局下陽春砲反擊。（圖／趙雙傑攝） 中華隊莊昕諺5局下遭美國陽春砲狙擊。（圖／趙雙傑攝） 中華隊莊昕諺5局下遭美國陽春砲狙擊，所幸失分未擴大。（圖／趙雙傑攝） 中華隊張奕登板守住6局下。（圖／趙雙傑攝） 中華隊張奕登板守住6局下。（圖／趙雙傑攝） 中華隊7局上一輪猛攻，江坤宇清壘安打是關鍵。（圖／趙雙傑攝） 中華隊7局上猛攻，吉力吉撈鞏冠回本壘得分。（圖／趙雙傑攝） 中華隊林家正7局敲安上壘。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇清壘安打擴大領先。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇清壘安打擴大領先。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇8局上挨觸身球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊江坤宇8局上挨觸身球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊由陳冠宇接替投球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊由陳冠宇接替投球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊由陳冠宇接替投球。（圖／趙雙傑攝） 12強》中華隊拚複賽勝場開張 陳柏清先發抗美 12強》複賽開打！中華隊先發打線出爐「兄弟二游連線」 12強賽前分析》左投防美快腿 陳柏清還得壓制頂級新秀 #12強 #陳柏清 #陳傑憲 #中華隊 #美國隊 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》陳傑憲挨球吻退場 最新傷況曝光 邱智呈接替 13:182024/11/22 體育 12強》寧棄10萬收入！啦啦隊自費飛東京應援 超香陣容一次看 18:572024/11/21 娛樂 12強》中華隊全場6局殘壘 首戰0比2不敵委內瑞拉 11:082024/11/21 體育 12強》嘎琳自費飛日本應援 驚喜登上東京巨蛋看板 20:262024/11/21 娛樂 12強》戰委內瑞拉 李凱威連2板凳出發 打擊陷低潮自曝最新狀況 10:552024/11/21 體育 12強》日本打爆美國！小園海斗轟雙響炮 9：1大勝 20:012024/11/21 體育 12強》中華隊變陣！對美國打線出爐 先發4棒、一壘換人 10:022024/11/22 體育 12強》張政禹落點巧妙二壘打 中華隊中斷複賽連12局無得分 12:322024/11/22 體育 12強》中華隊輸球關鍵 打線暴露2大問題 球評這樣說 15:062024/11/21 體育 12強不斷更新》中華隊8局上沒再得分 續以8比2領先美國 11:002024/11/22 體育 12強》蔡其昌竟要「肉體補償」球迷 場邊捕獲啦啦隊女神 10:492024/11/21 體育 12強》陳傑憲「猛打賞」超狂！ 8年前同框吳奇隆超暖互動被翻出 19:452024/11/21 娛樂 12強》台灣球迷清唱「男兒當自強」 莊昕諺成功踩剎車守住1分差 12:532024/11/22 體育 12強》曾豪駒認攻勢串聯不佳「4、5局沒把握」 黃子鵬挨轟好惋惜 14:172024/11/21 體育 12強》「日本很近嘛！」 大批球迷赴日就要為中華隊加油 11:432024/11/21 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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