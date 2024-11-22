世界棒球賽中華隊首次晉級4強，台日大戰將在明（23）日晚上開戰，市府明、後天持續在「運動聖地」府前廣場舉行直播派對。市長盧秀燕今指出，明天將發送超過2000個太陽餅，號召大家一起來到府前廣場看直播「嗑日」挺台灣，支持中華隊。

至於有議員建議直播能遍地開花，盧秀燕指出，看棒球並不難，現在手機都可以觀看，大家要的是集氣，既然是集氣，就要把場面搞大，聲勢才會好，直播派對號召大家一起來吃太陽餅「嗑日」，人愈多愈好。

「2024年世界12強棒球錦標賽」中華隊在B組預賽以4勝1敗的戰績排名小組第2，成功晉級超級循環賽，前往日本東京進行四強複賽。中市府為回應球迷對觀賽的期待，並以行動力挺中華隊，將繼續於23、24日在「運動聖地」府前廣場辦理賽事直播。

運動局說明，中市府前廣場曾經舉辦過多項大型運動賽事的戶外轉播，已成為台中運動賽事的觀賽聖地，前來時建議搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或搭乘其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車iBike前往，市府周邊設有多處iBike車位可供停放，歡迎民眾多多利用。