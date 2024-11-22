女星李毓芬近年從螢光幕消失，沒有公開活動，一度被傳引退、結婚生子，直到好友宋米秦日前出席活動，替李毓芬澄清婚訊，強調「她還單身」，只是在進修、用心準備作品，外界才總算得知李毓芬的近況。同時，宋米秦、李毓芬日前則低調到南韓玩，宋米秦開心分享兩人旅遊照，曝光李毓芬的絕美狀態。

宋米秦暫時揮別「媽媽」身分，臨時和李毓芬到韓國旅行，宋米秦在IG透露，這趟旅程沒有太多的計畫，步調緩慢又隨興，還感性說：「我們多久沒有一起用一個飯店房間，我們還房間裡練舞呢～她（李毓芬）教我一段舞蹈～我認真練習～（好久沒跳舞呀）也聊了聊不完的話題～」，回憶這段兩個女生的旅行，讓宋米秦直呼療癒，「韓國有一句說多笑點會變年輕一點，那我們這次旅遊是不是讓我們變年輕一點啊」。

李毓芬（圖左）俏麗托腮、露出淡淡微笑，俏麗模樣看不出已39歲。（圖／Instagram）

同時，宋米秦也分享旅遊美照，她和李毓芬在餐廳玩自拍，李毓芬頂著精緻妝容、身穿黑色上衣，宋米秦則是無袖衣服入鏡，李毓芬俏麗托腮、露出淡淡微笑，頂著橘色系腮紅的她，蘋果肌看起來更加澎潤，更顯青春感，李毓芬完全看不出已經39歲。

宋米秦、李毓芬玩拍貼機。（圖／Instagram）

不只如此，雙姝還大玩拍貼機，一下戴著墨鏡，一下又把墨鏡當道具擺拍，李毓芬俏皮嘟嘴、手摸額頭，又故作驚訝，表情超豐富，架式十足根本在拍時尚照。