30歲香港女星貝依霖擁有32C好身材和甜美臉蛋，2018年加入杜汶澤的YouTube頻道「杜汶澤喱騷」因跳鋼管舞出名，最近她在該頻道的新節目《港女又萬歲》第一集中大爆料曾被已婚雜誌老闆追求，對方自稱有個歌手老婆，人很漂亮，但兩人已經是家人，沒有愛情。一旁的吳浩康聽完後，秒說：「我知道是誰」。

由杜汶澤老婆田蕊妮製作的節目《港女又萬歲》第二季最近上架，首集中邀來到吳浩康、Kolor主唱Sammy、陳偉雄與田蕊妮、楊詩敏、貝依霖聊兩性議題。說到偷吃，田蕊妮表示看過很多男人出軌都說理由是跟老婆已經沒感情，又對小三表示未來一定會給對方名分，田蕊妮唱衰說這種男人通常沒擔當，「最後出了什麼事，都是太太出來處理」。

貝依霖暗示出軌雜誌小開有位歌手妻子。（圖／翻攝自杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow Youtube）

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貝依霖則自曝14、15歲時就遇過這種男人，以前有個已婚男人想簽她去他雜誌社，更放話會讓她上雜誌封面，後來這個男人私下跟她說：「我老婆很漂亮，我很愛我老婆，不過她已經是我家人，我跟她只有感情，沒有愛情」，並對貝依霖示好，希望兩人有「進一步交流」。

貝依霖擁有32C火辣身材。（圖／翻攝自chantalebelle IG）

貝依霖說，那位男士的太太當年已經是可以獨當一面開演唱會的歌手，但那位男子仍不滿足，稱兩人已經沒有激情火花；但到召妓，陳偉雄等3位男嘉賓都認為「出軌跟召妓是兩件事」，認為出軌是心不在了，召妓只是性需求，引來在場女來賓駁斥。而田蕊妮回應，通常這類花心的男人在正宮妻子和小三之間流連，最後都會因為怕麻煩回到老婆身邊，3位男嘉賓也認同，承認確實看過不少這類案例。