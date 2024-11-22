●Wedbush明星分析師Dan Ives在給投資人的報告中盛讚輝達第三財季財報「簡直完美」（Flawless），「應該裱起來掛在羅浮宮」，他表示，輝達已經走出了一條通往4兆美元或甚至更高市值的道路，對今年底到2025年，這將有利於整體科技股走強。

●摩根士丹利執行長Ted Pick表示，美國消費者仍是全球經濟火車頭、美國企業財務穩健，以及準總統川普主張的政策可望促進經濟增長，整體而言，明年美國經濟仍可望領先全球，標普500指數也可望進一步走高。受惠於經濟加速和監管鬆綁的前景，金融股與工業股表現可能優於大盤。但他也警告，關稅措施和「去全球化」可能使通膨反彈升溫，不利於經濟增長表現。錯誤的政策、地緣政治緊張局勢都是最大的風險。他並肯定聯準會在降息方面的謹慎做法，因可避免之後被迫又轉向升息。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，輝達的業績報告真的非常、非常好。一些「耳語數字」（ whisper numbers,指非正式或非公開的預測）更高，輝達財報讓他們失望了，但AI和輝達的基本面仍然全火全開，明年的前景仍然樂觀。