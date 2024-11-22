經濟學者認為，日本上個月的物價漲勢不再凌厲，但具有指標性的物價指數還是略高於央行的目標價2%，這代表日本央行認為當地的基本通膨（underlying inflation）還是處於高檔。因此，也給了日本央行在未來幾個月調升利率的理由。

農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）就直言，日本12月中下旬時，應該會繼續實施緊縮政策，因為已排除天然氣等燃料的通膨還在漲，加上進口的舶來品價格又變貴。

彭博社指出，日本通膨會趨緩，主要是當地政府時不時就會祭出補助政策。例如，10月電費漲幅從9月的15.2%大降至4%，天然氣費用也有降。中央補貼電費與瓦斯費的話，可以讓通膨降低0.54%。不過，一旦停止補助，物價又會重新回升。

日本調研單位帝國數據銀行（Teikoku Databank）統計，以加工食品來說，物價漲幅從9月的3.1%，增至10月的3.8%。日本2024下半財年開始的10月份，高達2,911種食物都有漲價，其中，米價更是飆漲60%。

彭博社表示，日本基本通膨的上漲動能還沒有熄火，像是服務業的漲幅，就已從1.3%增至1.5%。日本央行行長植田和男雖沒明說，何時還會升息，但外界普遍預測，不是在下個月，不然就是在2025年1月份。