空汙對身體危害比想像中的更嚴重。對此，減重專科醫師吳榛槿引述研究指出，細懸浮微粒（PM2.5）能穿透肺泡進入血液循環，進而影響全身。除了會引發瘦素阻抗，導致肥胖風險上升外，還會刺激體內免疫反應，造成慢性發炎，影響阿茲海默症進展。

醫師吳榛槿在個人粉專發影片表示，發文引述今（2024）年6月《Frontiers in immunology》期刊，名為「空氣污染加速肥胖與阿茲海默症的發展：瘦素與發炎反應的角色」的迷你綜述，探討細懸浮微粒（PM2.5）對健康的影響，特別著重於瘦素阻抗與慢性發炎反應在肥胖中扮演的角色。

吳榛槿指出，PM2.5是直徑小於2.5微米的細懸浮微粒，能夠穿透肺泡進入血液循環，進而影響全身。研究發現，空氣污染引發的瘦素阻抗，可能會導致肥胖風險上升。瘦素是由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，透過調控能量平衡、食慾，讓人變得不想吃東西，但若身體對瘦素變得不靈敏，出現瘦素阻抗，就會讓人越吃越餓，食慾調節出問題，而容易肥胖。

該研究也發現，PM2.5還會刺激體內免疫反應，引發慢性發炎，不僅促進肥胖的發展，也會傷腦，影響阿茲海默症進展。由此可知，除了飲食、運動外，空污等看不見、摸不見原因也會默默影響荷爾蒙和體重，可在家放空氣清淨機，改善空氣品質。

吳榛槿表示，此篇論文重點在於強調環境因子對慢性疾病的複雜影響，並指出未來的研究方向，期望能更深入了解PM2.5暴露如何調節瘦素與發炎反應，以及這些機制在肥胖與阿茲海默症發展中的具體角色。

胸腔科醫師蘇一峰先前於個人部落格撰文提醒，空汙會造成許多疾病，包括增加氣喘、慢性支氣管炎及肺結核感染的機會；也與罹患肺癌、肝癌、腎臟癌、膀胱癌等有關；還會增加動脈硬化、心肌梗塞、心臟病、中風、失智、腦神經退化等風險。

另外，蘇一峰指出，空汙也易造成肥胖、糖尿病與高血壓，使身體往不好的代謝前進；亦增加異位性皮膚炎、濕疹、過敏性鼻炎等症狀。而孕婦吸到空汙，可能會造成早產或流產，或生出過動兒或自閉症的孩童。