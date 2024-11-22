連這也要騙！台南一名張姓男子近日在臉書被「日本金峰、限時搶購、活動促銷、2條1500元」吸引，認為機不可失，擔心搶不到還一口氣買4條，好不容易盼到取貨，付款3000元打開包裹，卻赫見4支不知名的保溫瓶，當場傻眼抱怨「誰要用啦！」聯繫賣家都已讀不回，氣到報警！

永康分局表示，平均每2天就會接獲1起網購詐騙報案，多為民眾在臉書看到購物廣告訊息，下單購買後，卻發現寄來的不是訂購物品，像是之前有民眾買有品牌的褲子，卻收到雜牌褲子，「跟照片完全不一樣」，但買菸收到保溫瓶，則是讓買家氣到「太奇葩！」

據了解，張男因為被廣告文吸引，誤信「數量有限，買到就賺到」，擔心不趕快買一定會被搶光，所以私訊賣家購買4條香煙，並以貨到付款方式超商取貨，沒想到，盼到簡訊通知張男到指定超商取貨，卻等了個寂寞，當打開包裹發現「4支保溫瓶」，店員也忍不住笑了，張男則是一陣傻眼。

永康分局呼籲，根據《菸害防制法》規定，網路平台禁止販售菸品、廣告菸品違者最高裁處50萬元罰鍰；另，在臉書刊登廣告或PO文販賣低於市價商品，常以「限時搶購、活動促銷、數量有限」等標語來吸引搶購，並以貨到付款，降低買家警覺心，警方提醒，諸如此類均是詐騙手法，請勿相信。

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