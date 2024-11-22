勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容涉嫌霸凌員工導致其輕生，不僅喚起社會對職場霸凌的重視，也讓公務人員職場環境保障浮上檯面。全國總工會主張開放公務員享有組織工會、協商、罷工的勞動3權；建立公務人員彈性商調制度；並使公務員享有離線權。此外，為避免職場事件發生在公部門求助無門，該會也成立檢舉申訴專線，04-22655695。

中華民國全國總工會今日與立委游顥、陳菁徽、林國成等舉行職場霸凌奪人命，Me Too 惡行不姑息；公務人員組工會，公僕權益我來推」記者會。

全國總工會秘書長溫宗諭認為，這次事件反映出政府裡竟沒有管道申訴，求助無門。導致事件發生就是因為迂腐的官僚體系，雖然公務人員不適用勞基法，但也應享有勞工權益。

全國工總主張，呼籲「開放公務員組織工會」、「修正工會法降低籌組人數」、「勞基法增修離線權」、「落實基層考核商調機制」，更率全國之先成立檢舉申訴專線，要求政府徹底檢討，才能避免憾事再發生。

溫宗諭表示，該會率先成立檢舉申訴專線，04-22655695，若遭到長官霸凌，總工會來救你。呼籲政府建立完善的外部申訴及輔導管道，讓全國性工會統籌辦理，以避免申訴官官相護，讓申 訴能過落實，杜絕職場上各種形式的霸凌。

溫宗諭也主張，呼籲政府開放公務人員籌組工會，全面檢討工會法，讓公務員有3個重要重要勞權，包含組織工會、與資方協商、罷工。不能因爲公務人員身分特殊就剝奪其權利，且歐美等先進國家公務人員可以組工會，台灣素養不輸歐美，不用擔心罷工影響政府運作，更何況有協商權，只要能坐下來談，不會談不出結果。

溫宗諭續指，也應建立公務人員彈性商調制度，不再需要原單位同意即可調任他機關。另外也要核實考核，不再依照考績甲等75％的比例。除此之外，採取企業管理方式，新增員工考核主管機制。

溫宗諭最後提到，勞基法要一併修法，新增「離線權」，現代通訊軟體讓工作生活愈來愈模糊，主管透過通訊軟體，將工作延伸到勞工下班生活，對勞工健康、隱私造成風險。勞工不是24小時都有薪水，就不該24小時待命。

溫宗諭也呼籲，謝宜容出來面對，好好說明誠懇認錯，不是什麼都丟給剛上任的勞動部長。但很遺憾目前仍聯繫不到謝，大家都是成年人也都為人父母，應該成熟出來面對。

游顥痛批，勞委會升格為勞動部時主打尊嚴勞動，但這次事件看不到公平、尊嚴，在全國勞政主管機關要保護上萬勞工時，職場霸凌卻發生在勞動部。

游顥也主張，修改「工會法」將第11條籌組工會人數放寬下修為10人，他說明，以台灣來說，公司平均員工是9.79人，在目前30人規定下不合時宜。

陳菁微則批評，本次籌組調查小組沒公正性，很多都是自己人，調查報告反而幫著霸凌者在說話。她要求，未來籌組調查小組時要有規範，在公正、公開方式下讓第三方介入。此外，目前針對公務人員保護法，對精神損傷無直接定義，導致大家看到荒腔走板報告裡無法定義何為管理不當、何為霸凌？希望霸凌在法條更充分規範，並訂定出罰則。

陳菁徽也提到，審視「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「職場霸凌處理標準作業流程」，這些流程中很多重要部分都有機關首長介入，包含陳報、審核等，但近期很多事件霸凌者就是機關首長或其左右手，由他們介入調查很自然這件事被蓋住，壓力被蓋住就會導致憾事。因此必須把申訴管道拉出來，由外部或第三方管道處理。

林國成直言，這次事件原因就是公務人員沒組工會，每次爭取公務人員組工會時，都被搪塞，說要用公務人員服務法規範，但該法沒有規範職場霸凌有關法令，才會發生這麼嚴重的霸凌事件。她強調，不要怕人家罷工，公務人員組工會絕不是洪水猛獸，呼籲政府面對公務人員的勞動權及職場霸凌。