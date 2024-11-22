勞動部霸凌案引發大眾關注，衛福部也爆出多起職場霸凌，不只疾管署「土皇帝」，衛福部心健司前司長、現任健保署副署長陳亮妤，衛福部主祕兼社保司長劉玉娟都遭爆疑有霸凌情事。劉玉娟昨在立法院被白委陳昭姿點名時，立即否認「這不是我」，陳昭姿也貼出一位曾與劉玉娟共事的同仁傳訊，「就是她！土皇帝，10幾個台北業務組的科長，被她換光光」。

陳昭姿昨在立法院衛環委員會質詢，指出臉書匿名粉專「公務之聲靠北電台605」控訴，衛福部某司長標榜年輕優秀，實際上是霸凌所屬的無良長官，不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24hr on call，更直接點名劉玉娟。劉玉娟當時回應，指匿名文章提及「是執政黨空降愛將」，「這不是我」，她也沒有要求同仁假日加班。

陳昭姿昨在臉書發文，她有收到其他部會同仁的陳情，其中衛福部就有好幾件，當中一件就是關於衛福部主秘兼社會保險司司長劉玉娟，不只一位衛福部的同仁向她投訴，謝宜容做過的事，劉玉娟長期也有類似的言行。

對於劉玉娟否認有涉及職場霸凌，陳昭姿說，她質詢結束後，有衛福部的基層同仁跑去跟她的助理說「謝謝委員主持公道」，她本人也收到曾跟劉玉娟共事過的同仁傳訊，說過去劉玉娟在擔任健保署台北業務組組長時，底下10幾個科長被她換光光，儼然是土皇帝。

陳昭姿表示，行政院長卓榮泰已經下令，所有部會一周內徹查內部霸凌案，請衛福部長邱泰源好好去了解衛福部的狀況，冰凍三尺非一日之寒，匿名粉專投訴衛福部另一個單位的案件，也請邱泰源一併徹查，有霸凌問題的恐怕不只疾管署和社保司。

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