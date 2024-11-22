台中購物節活動第二波物調券展開，自21日至23日於各市場、夜市、商圈領取物調券，22日適逢小周末，海線市場出現排隊人潮，有些婆媽們更起個大早清晨卡位，清水、沙鹿、梧棲、大甲等公有市場，分別發放，不到1小時領取一空，排隊秩序良好，菜市場外購物人潮變多，買氣旺。

台中購物節活動發放物調券，公有市場從上午8時30分許，準時發放，約50分即全數發送完畢，很多民眾領取後就到市場買菜，每日每人限領2份，有民眾大清早約6點半就開始排隊等候，清水區第1市場，計發放2500份，民眾領取後表示很開心，多「加菜金」。

台中購物節活動發放物調券，公有市場從上午8時30分許，準時發放，約50分即全數發送完畢，很多民眾領取後就到市場買菜，擠滿採買人車潮。（張妍溱攝）

大甲第二公有市場22日發放2000份，市場外一早湧現排隊，也是約50分鐘發送完畢，市場管委會派員控管排隊人數；豐原第一公有零售市場、神岡公有零售市場在今天上午時段，及豐原廟東復興商圈下午14時許發放，共計3800份。

沙鹿、梧棲市場外一早擠滿人潮排隊領取，很多民眾領完後就直接買菜；另發現很多長輩騎乘微型電動二輪車前往排隊領取物調券，清水警分局在現場趁機宣導投保、掛牌並維持秩序。

台中購物節活動發放第2波物調券，自11月21日至23日，民眾可到各地市場、夜市、商圈等共108處領取物調券，台中市這次共發放35萬份，以100元現金換200元購物券，每人限領2份。有民眾表示，發放期間遇上班日無法前往排隊領取，只能趁最後1天禮拜六，搶好康。