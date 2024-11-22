臺北市立國樂團音樂會一檔接一檔，精銳盡出，展現了樂團團員精湛的演出水準與活力。這場在11月24日（日）下午2時在臺北市中山堂中正廳的「風情萬種」音樂會，邀請臺灣中生代指揮家張尹芳擔任客席指揮，帶來包括瞿春泉的《蘇北風情》，也將世界首演北市國委託盧亮輝創作的《粵韻情》高胡協奏曲以及蘇凡凌的《1895風雲》，展現國樂團音色與詮釋上的萬種風情。

北市國團長鄭立彬上任之後，定調樂團將以作曲家為發展的火車頭，每年選定一名作曲家，為其整理樂譜、演出及立傳，今年選定北市國榮譽指揮瞿春泉，在本場音樂會演出其代表作《蘇北風情》，這首樂曲根據江蘇北部音樂素材及民歌譜寫而成，以三個樂章〈蘆柴花與蝴蝶〉、〈里下河之秋〉、〈歡樂的淮北〉描繪地方風土人情，樂曲創作問世至今將近半世紀，依舊歷久彌新。

小提琴家林佳霖。(圖/臺北市立國樂團提供)

瞿春泉深厚人文底蘊 盡現創作

瞿春泉18歲就考入上海民族樂團，從二胡演奏團員晉升到首席，後來文革爆發，被分配到淮劇團等地方劇團擔任指揮工作，瞿春泉表示，現在回想起來，雖然生命曾經經歷文革，但因為待在地方劇團工作，反而吸納也更了解地方戲曲的唱腔，「掌握戲曲韻味反而成了我的強項。」

瞿春泉1977年創作《蘇北風情》，他以江蘇民歌採集為創作素材，加以轉化，.〈蘆柴花與蝴蝶〉以小快板活潑流暢的樂音描寫蝴蝶飛舞，〈里下河之秋〉以行板抒情優美展現里下河區域的秋景，最後〈歡樂的淮北〉以歡快活潑的節奏描繪了蘇北人民對大自然及生活的讚美，樂曲高潮中結束。

高胡演奏家張舒然。(圖/臺北市立國樂團提供)

小提琴家林佳霖、高胡演奏家張舒然 挑梁演出

上半場其他演出曲目包括盧亮輝《西子灣之戀》小提琴協奏曲，以及北市國委託其創作的《粵韻情》高胡協奏曲，也將在這次音樂會中首演。前者邀請小提琴家林佳霖擔任協奏，展現西子灣的美麗景致和年輕戀侶的感情。後者邀請北市國團員也是知名胡琴演奏家張舒然擔綱，表現廣東音樂豐富且多層次的內涵。

下半場作曲家蘇凡凌的《1895風雲》以1895年八卦山戰役為題，以國樂描繪臺灣人愛鄉土保衛國家的精神。卓綺柔的《夜路》是2024臺北市民族器樂作曲大賽第三名得獎之作，樂曲充滿電影場景感，深具詩意。李佳盈的《花漾寶島》展現各族群特色，如魯凱族的聖地雲豹故鄉，客家三合院建築夥房等，最終以高昂的嗩吶旋律，表現對寶島光明願景。歡迎國樂迷在11月24日進入「風情萬種」的國樂世界，不僅可以「聽見瞿春泉」，同時也能聽見另一位國樂作曲大師盧亮輝的作品，還能一探3位女性音樂家在舞臺所綻放的閃耀光芒，以及3位女性作曲家的精彩創作。

北市國「風情萬種」音樂會將於11月24日（日）下午2時在臺北市中山堂中正廳演出。(圖/臺北市立國樂團提供)

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