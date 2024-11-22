新北市中和區莊姓男子因毒駕、多次無照駕駛、交通違規以及滯納牌照稅，遭裁罰累計14萬1000餘元，案件遭移送法務部行政執行署新北分署後，扣押莊男銀行存款，因其工作需要，急需考取駕照，最後依書記官建議，由分屬收取已扣押之銀行存款，並當場發給已清償證明，讓他能夠持證明向監理站考領駕照。

莊男在2017年1月，在中和涉嫌毒駕遭警方查獲，且無照駕駛，裁處6萬元罰鍰，且於裁決日起1年內不得考領駕照；2016、2021年莊男又有無照駕駛小型車4次、無照騎乘機車1次、汽車行駛於高速公路未依規定繫安全帶2次，共遭裁處6萬6000元，另滯納使用牌照稅1萬4000餘元，今年另有1件違規停車裁罰600元，相關案件今年9月一併移送新北分署執行，執行總金額14萬1000餘元。

新北分署於今年10月中扣押莊男2家銀行存款，扣足欠繳金額，但莊男10月底在母親陪同下前往新北分署像書記官表示請求分期辦理，因為工作需要，急需考領駕照重啟人生，書記官建議，由新北分署收取已扣押之存款，並當場發予清償証明，以利向監理站考領駕照，最後莊男採納建議。

新北分署呼籲民眾應遵守道路交通安全規則，切勿無照駕駛及交通違規，以免危及道路交通安全，並應遠離毒品，以免害人害己又破財，萬一違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！