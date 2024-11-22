高雄市湖內區正義一路22日凌晨發生槍擊案，據了解，疑2夥人相約到案民宅談判債務，在屋內起口角開槍打人，據了解，疑是因8萬元賭債起糾紛，整起案件釀1死2傷。確實狀況仍由警方調查中。

初步了解，37歲林男供稱，綽號阿龍（身分待查）跟他借28萬元賭債，先前已還20萬元，賴姓男子曾幫阿龍償還10萬元，此次為林男應賴男所邀至正義一路蘇男所承租住處，要喬剩餘新台幣8萬元的債務，因此林男帶同周男、林女赴約，3人進屋時，蘇男當時也在屋內。

後來，賴嫌搭乘白色自小客車至現場，賴嫌下車後即進入現場開槍，3名同夥則分持球棒入內毆打林男。過程中，林男中彈、周男左胸中槍、蘇男腹部中槍，後由警方全程戒護送往醫院救治，蘇姓男子送醫後宣告搶救無效死亡，送往市殯待檢察官相驗；周男完成手術正在加護病房觀察，生命跡象穩定；林男則於稍早進行手術，無生命危險。

賴嫌等人案發後鳥獸散，警方在案發現場找到子彈、彈殼及些許毒品，目前仍在追緝賴姓嫌犯等共犯中，要釐清所有涉案人關係。