據央視新聞報導，在大陸國務院新聞辦今天舉行的政策例行吹風會上，外交部有關負責人表示，將持續推出簽證便利化舉措，為中外商務人員往來創造更多便利。據介紹，一年以來，中國同新加坡、泰國、哈薩克等6個國家簽署互免簽證協定，目前已同25個國家實現了全面免簽。先後對法國、德國等29個國家實行單方面免簽政策。

推出新版中國簽證申請表，優化簡化項目達34％，填表時間大幅縮短。中國駐外使領館全面取消了簽證預約制度，進一步擴大免採指紋範圍，外籍人士來華簽證手續愈發便捷。

今年以來，中國還同巴西、澳洲等國達成了互發十年多次、五年多次簽證安排，為中東歐等國家人員簽發五年多次簽證等，同時積極參與APEC商務旅行卡計劃，為亞太地區中外商務人員往來提供便利。

外交部領事司負責人童學軍表示，下一步，為中外人員尤其是商務人員往來創造更多便利，服務高質量發展和高水平對外開放。