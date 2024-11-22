川普再度當選美國總統，神準計畫加速其在美國的製造布局，將印度的成功經驗複製到美國，並尋找合適的代工廠，預計於明年第二季完成相關安排，並積極尋求合作夥伴，以搶佔美國AI與網通市場。

在營運表現方面，神準庫存去化預期將於年底完成，整體AI運算產品全年營收占比目標為50%。今年第四季業績將延續下半年逐漸回升的態勢，預期表現將較第三季更加穩健。明年第一季，神準首個AI IPC客戶訂單將開始出貨，並且送樣的AI伺服器也將逐步顯現成果。神準預期運算和網路相關產品的營收占比到明年將挑戰50%，進一步帶動營收與毛利率同步增長。

神準持續推動垂直整合，擴展至電源產品以及功能性PC（AI IPC）與伺服器領域。神準專注於AI、運算與開放式架構，致力於打造影像處理監控設備、網路安全防火牆、功能性PC及AI智慧加速卡等系列產品，並開發高效能鈦金級電源供應器。

此外，神準與Intel密切合作，聚焦伺服器、AI及邊緣運算等領域，推出包括智慧網卡、AI伺服器和邊緣運算設備等新產品。隨著華亞二廠的產能逐漸到位，高階邊緣運算產品將於今年底至明年初開始量產。