專案人員清點查獲的安非他命與K他命，共達417公斤。（民眾提供／郭良傑高雄傳真）

44歲陳姓男子在高雄市小港區經營手搖飲料店做掩護，店內實際作為毒品轉運站，陳男接受上游毒梟綽號「阿南」的男子指示，陸續到國道三號東山、南投服務區將大批毒品回手搖飲料店藏放，今年9月11日被海巡與警方聯手查獲，扣得安非他命及K他命共490包、淨重417公斤，估計市值超過2億元，高雄地檢署22日偵結，依運輸第二、第三級毒品罪嫌起訴。

高雄地檢署主任檢察官張志杰、檢察官鄭玉屏指揮高雄市警左營分局、台中市警大雅分局、海巡署新竹、宜蘭、鳳山查緝隊等單位組成專案小組，偵辦這件手搖飲店藏放鉅量毒品案， 9 月 11日執行搜索，在陳男的租屋處兼手搖飲料店及車上查獲偽裝成茶葉包裝的第二級毒品甲基安非他命195 包及、第三級毒品K他命 295 包，共計淨重約 478 公斤、淨重 417 公斤，並逮捕陳男到案，經承辦檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組查出，陳男與綽號「阿南」的上游毒梟聯絡，由陳男多次駕車至東山服務區、南投服務區等處，將安非他命、K他命載回高雄小港他所經營的手搖飲料店藏放，待「阿南」指示再交付予他人，陳男雖坦承載運及持有這些鉅量毒品，然就部分情節避重就輕，未交代出「阿南」的真實身分，檢警正續查毒品來源及「阿南」的身分。

檢察官起訴指出，陳男運輸上百公斤的安非他命、K他命，這批查獲的鉅量毒品，倘若流入市面，勢對社會安寧秩序及國人身體健康產生巨大危害，建請法院從重量刑。