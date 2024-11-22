在美國總統當選人川普的支持下，比特幣行情飆漲，宛如搭火箭般一飛衝天！外媒指出，被視為「幣圈頭號敵人」的美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）即將卸任，加上市場傳言，前美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席吉安卡洛（Chris Giancarlo）有望獲川普提名為首任「加密貨幣沙皇」，激勵比特幣盤中一度飆漲至99376美元，逼近10萬美元大關。

美媒CNBC和foxbusines報導，詹斯勒的任期原本將持續至2026年，但據慣例，聯邦政府機構負責人在新政府上任時通常會離職，詹斯勒也不例外，他選擇在川普於明年1月20日就職當天卸任。

詹斯勒於2021年由拜登任命為SEC主席，上任後積極推動一連串改革措施，包括要求企業披露氣候風險、改革股票交易規則等，並重點打擊加密貨幣領域的違規行為。

隨著幣圈敵人詹斯勒即將下台，外界預期吉安卡洛有望成為首位「加密貨幣沙皇」的主要競爭者。

現年65歲的吉安卡洛是一位律師，曾於川普第一個任期內擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席。他一直是新川普團隊的重要成員，承諾為加密貨幣和潛在革命性的區塊鏈技術提供一個更友善的監管環境。

數字資產公司 Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 表示，考量到當選人團隊對加密貨幣的支持態度，不論川普選擇誰領導SEC，都將對比特幣持正面看法。

受到此消息激勵，比特幣聞訊持續上漲。截至台北時間22日上午11 時32分，據 CoinDesk報價顯示，比特幣報98785.57美元（或3.2%），24小時內最高價衝上99376.56美元、逼近10萬美元大關。