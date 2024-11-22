懷秋透過歌曲分享人生中最飽受磨難的空窗階段。（JFJ PRODUCTIONS提供）

懷秋透過歌曲分享人生中最飽受磨難的空窗階段。（JFJ PRODUCTIONS提供）

懷秋日前在IG上宣布父親離世消息，並發出父親年輕時的帥照，令人不捨。收拾悲傷心情後，懷秋今（22日）傳來好消息，他暌違8年回歸歌手身份，不但親自填詞新作〈Delete〉，歌王林俊傑（JJ）更出手相挺，為好友打造作曲與製作。這首歌也是懷秋獻給自己42歲的生日禮物，他說：「曾經我不太知道如何介紹自己是個演員還是歌手，現在才了解，原來我都是。」

去年之於懷秋是個豐收的一年，無論在「演員」及「歌手」的身份皆有所斬獲。他在年中上映的話題電影《角頭－大橋頭》中，飾演的反派要角深受好評，如今更暌違8年推出個人音樂作品，已屆不惑之年的懷秋儘管仍因過去的混沌所困惑，卻想將這段黑暗時期，透過音樂攤在陽光下，鼓勵那些還在掙扎苦痛的人們，也感謝黑暗帶來的磨練與成長。

這首歌由懷秋親自填詞，並由好友林俊傑擔任作曲與製作，靈感源於某次懷秋跟弟弟 Mike（張懷顥），以及JJ在日常聚會時的一時興起，三人聊天聊出創作興致，僅半小時就激盪出了旋律與編曲的雛形。而後懷秋以個人經歷為題填詞，將「Delete」諧音「砥礪」作為雙關，展現自我砥礪的企圖心。懷秋說：「刪除（Delete）不全然是否定，更多時候展現了自我砥礪的企圖心。」他將心路化作創作，寫下黑暗面，透過歌曲分享人生中最飽受磨難的空窗階段。

他當年加入「大嘴巴」兩度獲得金曲獎最佳演唱團體獎肯定，可惜2016年團體解散，懷秋一個人前往洛杉磯學習表演，也為了武術進修造訪北京、韓國，將自己徹底歸零。然而砍掉重練的過程中難免喪志，懷秋提到曾在乏人問津的時候懷疑自己的決定究竟是正確還是錯誤。

他坦言經過這幾年休息與工作停擺的日子，有好長一段時間不太認識自己，也無法給自己一個定位，「因為沒有任何新的音樂或戲劇作品，在美國認識新朋友時，不太確定該怎麼介紹自己。我到底是演員還是歌手呢？現在才慢慢的了解，原來我都是。現階段的我，想要當個好演員，好歌手」。提到再推出音樂作品的心情，懷秋坦言：「就像回到新人階段準備要發片的日子，一切陌生又熟悉。」