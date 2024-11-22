【全程CC字幕】謝宜容終於出面為霸凌案道歉！ 鞠躬哽咽喊：十二萬分的抱歉 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署公務員在辦公室輕生，引發社會重視職場霸凌，北分署長謝宜容今天拍攝影片，向輕生的同仁、死者家屬、北分署及社會大眾鞠躬，致上十二萬分抱歉。她哽咽表示，對於事件非常悲痛，並向家屬道歉，沒保護好他們的孩子，「一個活生生的孩子在北分署工作，最後看到的是冷冰冰的遺體，對不起」。

謝宜容解釋這幾天沒有出面的原因，是因為非常非常地悲痛，也非常自責，並深切檢討，因為個人言行、領導方式、管理方式、溝通方式及跟別人互動的模式，造成這樣悲痛的事情，讓同仁在工作上有心理負擔、不安、恐懼與擔心，「我很自責，必須要向大家鄭重道歉」。

謝宜容首先向輕生離開的同仁表達對不起，沒有即時發現及給予協助，「很對不起輕生離開的同仁」；也向家屬抱歉，一個活生生的孩子在北分署工作，最後看到的是冷冰冰的遺體，「對不起我沒有保護好你們的孩子」；她也向北分署曾因為她的溝通模式、互動模式及情緒管理造成不安的同仁，鄭重道歉。

謝宜容也跟社會大眾道歉，造成大家的困擾及影響，非常非常對不起；最後請大家給予仍在北分署工作的同仁最大支持及空間，一起幫助北分署同仁，他們需要更多時間去平復悲痛。

謝也強調，她不再擔任北分署長一職，會深切檢討、配合調查並承擔責任。

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