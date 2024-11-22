傳母親跌倒緊急返家 張艾嘉已證實不出席金馬酒會 12:002024/11/22 中時 李承陽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張艾嘉18日出席金馬影展活動，進行舞台訪問。（金馬提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金馬影后張艾嘉以電影《女兒的女兒》再度入圍金馬影后，被譽為今年影后的大熱門，但22日傳出她的母親跌倒，必須飛回香港照顧長輩，今臨時不克出席金馬入圍酒會，明天是否出席重頭戲金馬獎頒獎典禮待確認。 奧斯卡大導艾方索柯朗確定來台 金馬獎為他多辦兩天 春風2度入圍金馬搶男配 坦言為「經濟問題」拒絕劇本3次 67歲金馬影后搭機鑽石會員被降級 吐真心話：如釋重負 #張艾嘉 #金馬影后 #金馬獎 #金馬 #影后 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平和馬英九搭兩岸交流橋梁 王鴻薇喊話北市、上海：年底能辦雙城論壇更好 12:392024/11/17 政治 鍾雪瑩扮聾人切換語調卡關 談善言借余香凝小兒「代班」當媽 21:172024/11/20 娛樂 片山凉太閉關2個月與世隔絕 讚金曲歌后「帶我找到出口」 15:422024/11/21 娛樂 泰籍演員入圍金馬影帝哽咽答謝 自曝氣餒險些放棄當演員 20:592024/11/19 娛樂 獨／拍戲被導演羞辱是選角備案 《影后》男星揭幕後血淚：永遠忘不了 18:132024/11/20 娛樂 彭于晏新片1人1狗搶進賀歲檔上映 10部陸片配額金馬好片落空 13:242024/11/20 娛樂 嘉市飲冰品店共557家 精選31家優質業者入圍「金搖獎」 17:592024/11/17 寶島 24歲女星奪金雞獎影后遭質疑 頒獎前1烏龍讓趙麗穎空歡喜 08:432024/11/17 娛樂 《國際經濟》歐央擔心川普關稅 認對成長影響大於通膨 11:282024/11/19 財經 金馬獎23日登場 對岸電影參賽創新高 85名陸籍人士申請來台與會 18:352024/11/21 兩岸 金鐘影后患罕病 「血壓飆200、每天暴怒」 靠1手術切腫瘤獲新生 13:222024/11/20 健康 獨／《影后》Sega老師練舞吼叫超恥 爆謝盈萱私下反差面：很酥麻 20:042024/11/19 娛樂 莫子儀新劇演調酒師！為展職人精神「惹毛」劇組同仁 19:112024/11/17 娛樂 張艾嘉添2女彌補人生最大遺憾！ 劉奕兒放電周采詩手機輸「老婆」 21:122024/11/20 娛樂 觀眾當眾誇這1女星「比張曼玉美」 尷尬瞬間她高情商化解！ 19:082024/11/19 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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