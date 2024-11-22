62歲楊紫瓊去年以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡金像獎最佳女主角獎，今年初她曬出嬰兒小腳照片，一度引發代孕疑雲，但後來她澄清孩子是繼子的，自己只是當奶奶。最近她上BBC節目罕見談與潘迪生的第一段婚姻，她坦言當時用盡各種方式想懷孕成功，但始終失敗，讓貴為影后的她坦言是「我生命中最難過的事」。

楊紫瓊去年與愛情長跑19年的富商Jean Todt結婚，其實早在楊紫瓊26歲時曾與德寶電影公司創辦人潘迪生結婚。近日她接受BBC Radio 4節目《Woman's Hour》專訪，回憶當年嫁給潘迪生後就一直努力拚生，甚至不惜砸大錢作人工受孕，但總是失敗，她說：「我想最壞的時刻是，每個月妳都自覺像個失敗者，然後問自己為何會這樣？」

楊紫瓊曾和德寶電影公司創辦人潘迪生有一段婚姻。（圖／中時資料照）

楊紫瓊說，當時自己陷在不斷自責、內耗的迷宮中，等到一個時間點才終於選擇停止這一切，放手讓兩人繼續前進，楊紫瓊說：「這應該是我第一段婚姻破裂的主因」，感慨無法給前夫夢想中的家庭生活，但她也強調目前跟前夫潘迪生仍非常友好。

楊紫瓊與Jean Todt愛情長跑19年。（圖／達志影像）

多年過去，楊紫瓊已逐漸接受這輩子無法當媽的事實，也遇到有共識不需要生育的另一半，讓她非常感恩，私下楊紫瓊不僅有很多乾兒子、乾女兒，再加上繼子Nicolas Todt今年初有了愛的結晶，讓她升格當奶奶，有機會享受帶娃的樂趣，楊紫瓊直言：「我現在已經62歲了，當然不可能再有小孩，但我有孫子，當孩子出現在你生命中，你會發現這是種意外的恩賜」。