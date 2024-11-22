據澎湃新聞報導，德系三大豪華汽車巨頭在全球躺著賺錢的時代結束了。近日，賓士Benz、寶馬BMW、奧迪Audi（以下簡稱BBA）三家主流德系豪華品牌近期先後公布了第三季財報。結果顯示，三家車企業績都下滑，其中，奧迪的利潤更是大跌超九成。

三家車企在財報中也都對業績下滑做出解釋。寶馬歸咎於供應鏈問題，稱集成煞車系統故障引起的大規模產品召回是業績下跌的主要因素；奧迪著重表示歐洲與中國市場的競爭環境惡化，以及關閉工廠、重組業務的支出；相較而言，賓士則較為直接地承認了自身產品與市場需求存在脫節的情況。

BBA在華銷量更加不容樂觀，市占率正被大陸自主高端品牌拿下。然而中國市場對於BBA三家來說都是全球最大單一市場，激烈的競爭成了傳統巨頭最棘手的問題之一。

BBA淨利潤跌五成以上

具體來看，賓士發佈的2024年第三季業績顯示，第三季營收為345.28億歐元，同比下降6.7％；淨利潤為17.19億歐元，同比下降了53.8％。

財報顯示，寶馬第三季度營收為324.06億歐元，同比下滑15.7％；淨利潤為4.76億，同比下降多達83.8％。

利潤跌幅最為驚人的是奧迪。

奧迪集團在11月6日發佈的第三季財報顯示，第三季奧迪營收為153.22億歐元，同比下滑5.5％；營業利潤僅為1.06億歐元，暴跌91％。

就全年來看，三家車企的表現略好於第三季，但也不盡如人意。

今年前三季，賓士實現營收1071.44億歐元，同比下滑4.7％；淨利潤為78.06億歐元，同比下滑31.4％。

寶馬前三季營收為1059.64億歐元，同比減少5.8％；淨利潤為61.32億歐元，同比減少35.8％。

奧迪1-9月的營收從503.9億歐元降至462.62億歐元，同比下降8.2％；運營利潤從45.95億歐元降至20.9億歐元，同比下降54.57％。

BBA全球銷量悉數下滑

對營收影響最為直接的就是銷量。無論是第三季還是全年，三家車企的銷量均呈現下滑狀態。其中，下滑最為嚴重的還是奧迪。

賓士1-9月的全球銷量為176.32萬輛，同比下降約2.6％。第三季度，賓士銷量約為59.46萬輛，同比下滑3％。

寶馬前9個月在全球市場共交付約175.42萬輛寶馬、MINI和勞斯萊斯品牌汽車，同比下降4.5％。其中，第三季在全球銷量為54.09萬輛，同比下降13％。

今年前三季，奧迪集團共交付了125.14萬輛汽車，去年同期則為140.44萬輛，同比下滑10.9％。其中第三季汽車交付量為40.74萬輛，同比下降16％。

在電動化轉型方面，寶馬依舊是最為領先的一家，同時也是唯一一家實現了同比增長的。

前三季度寶馬集團純電動車累計銷量同比增長19.1％達30萬輛，其中寶馬品牌純電汽車交付26.62萬輛，同比增長22.6％。

賓士在前三季的純電車型累計銷量為14.85萬輛，同比下降22％。

前三季度，奧迪共計交付11.58萬輛純電車型，同比下滑5.9％。

中國市場競爭激烈，BBA的蛋糕正被大陸自主高端品牌分食

多年以來，中國市場一直是BBA在全球最大的單一市場，即便是嚴重下滑的今天也依舊沒有改變這一狀況。

但在中國市場，隨著蔚來、理想、問界等高端智慧電動車品牌崛起並引領市場，傳統豪華品牌的市占正被嚴重擠壓。

乘聯會數據顯示，今年10月，傳統豪華品牌零售份額僅有9.2％，同比再下降4個百分點，傳統豪華車市場零售份額回落明顯。反觀前述幾個自主高端品牌，市場銷量則一再創下新高，且保持著較為強勁的增勢，明年銷量翻番已經成為他們的主流預期。

在BBA的財報中，不約而同地提到了「中國市場競爭激烈」。

賓士1-9月的在華銷量為51.22萬輛，同比下滑10.2％；寶馬累計銷量為52.4萬輛，同比下滑13.1％；奧迪交付約47.72萬輛，較去年同期下降8.5％。

前九個月，寶馬集團交付量雖然同比下降，但仍居德系傳統三強之首。反觀第三季，寶馬銷量卻是最低的。

值得一提的就是，今年7月，寶馬宣佈要維持價格體系、主動退出價格戰，隨後賓士、奧迪等品牌也都跟隨收縮了優惠力度。僅從第三季銷量來看，寶馬成了「最受傷」的品牌，跌幅最大。

銷量數據顯示，第三季，賓士在華銷量為17.07萬輛，同比下滑12.9％；寶馬在中國的銷量同比下滑29.8％，僅為14.77萬輛；奧迪的交付量為15.75萬輛，同比下滑19.63％。

市場的萎縮對於BBA的影響無疑是巨大的。賓士方面在財報中直言，其面臨著產品轉型等挑戰，尤其指出了在中國市場的競爭之激烈。

寶馬則表示，因零部件的質量問題，全球召回約150萬輛汽車，召回涉及供應商德國大陸集團提供的煞車系統問題，直接導致寶馬歐洲丁戈爾芬工廠停產，影響了新車交付和庫存水平。這一事件對寶馬第三季財報帶來了數億歐元的損失。

對於全球業績的大幅下滑，奧迪解釋，主要是由於布魯塞爾工廠可能關閉導致重組成本高昂，以及市場競爭加劇帶來了挑戰。奧迪還在財報中評價中國業務稱，公司在整個中國汽車市場正在經歷重大轉型，正通過更廣泛的產品組合重新定位自己。

BBA業績下行已經開始「傷筋動骨」。奧迪日前已經宣佈，計劃裁減約15％的非生產類工作崗位，以縮減員工隊伍。此次裁員將主要影響所謂的「間接工作崗位」，如開發等職能，在德國或將涉及4500個崗位。

展望全年，BBA並不樂觀。賓士在財報中指出，在激烈的競爭環境中，預計集團收入將低於去年；寶馬錶示，預計召回問題將在年底前得到有效解決，第四季銷量有望反彈，但該事件對2024年全年盈利仍產生了巨大衝擊；奧迪則表示，集團的重點將會是提升銷量以及產品競爭力。