印度富豪、阿達尼集團創辦人阿達尼（Gautam Adani）涉嫌2.65億美元賄賂案及詐欺，遭美國檢方起訴並發出逮捕令。市場反應劇烈，震盪延續至周五第二個交易日，集團美元債持續重挫。

阿達尼集團向投資人保證是「守法組織」，並表示這些指控「毫無根據且遭到否認」。然而市場信心仍崩跌，集團旗下公司於21日單日市值蒸發約270億美元（約台幣8700億元）。

阿達尼集團表示：「本集團一向堅持並堅定承諾，在所有營運的司法管轄區維持最高標準的治理、透明度和法規遵循。我們向所有股東、合作夥伴和員工保證，我們是完全遵守所有法律的守法組織。

阿達尼公司美元債22日亞洲早盤持續承壓，阿達尼港口和經濟特區（APSE）2027年到期債券交易價格跌至0.92美元，期限較長的債務更跌至約0.80美元；印度股市則將於台灣時間上午11：45開始交易。

肯亞於21日取消一項價值近20億美元的採購案，外界原本預期該案將把肯亞主要機場的控制權授予阿達尼集團，此舉進一步打擊市場信心。