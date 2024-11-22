橘子集團旗下 Vyin AI 以共同策展夥伴參與亞洲最大新創展會「Meet Taipei 創新創業嘉年華」於11/21日於台北圓山花博爭艷館登場，以「突破生成式AI可能界限」為主題展示 Vyin AI 兩大技術體驗── AI風格拍貼機和AI DJ Live Hub，讓AI成為載體，重塑創作者與大眾的連結。

隨著「AI人工智慧」成為新世代產業應用關鍵詞，台灣新創生態圈迎來全新機遇與挑戰，開展首日橘子集團策略長暨AI創新實驗室負責人陳冠宇也於趨勢論壇中分享「企業如何利用AI力量重返創新與成長？」

感受沉浸式的AI互動音樂體驗，橘子集團 Vyin AI 於展會中打造「 AI DJ Live Hub 」沉浸式音樂互動裝置，運用自研的D-RAG系統，將人腦決策分為五大控制中樞，包括情境理解、動作、語言、知識與控制中樞，執行複合對話任務，不僅化身成為展會中的超級客服，給予現場活動指引、展出資訊指南，更結合Vyin Sales AI音樂推薦系統，用戶僅需與AI DJ 聊天互動，即可獲得 AI 推薦的個人化歌單，民眾可於現場感受專屬音樂結合情緒燈光的沉浸式氛圍。

此系統通過 Vyin Brain 理解用戶需求並提供即時回應和精準推薦，可多元運用於零售、遠距照護、房地產等領域，提升客戶服務體驗。

Vyin AI 聯手知名創作者創造專屬 AI 風格模型共同打造「AI 風格拍貼機」，首波合作「趣味線條」茶包先生、「復古像素」Pixel RuRu、「美式潮流」緩緩、「可愛恐龍」恐龍的房間四大知名圖文IP，結合 Vyin Sales AI 圖像生成，將科技與創意無縫結合，進一步讓創作者、企業品牌、消費者三方緊密連結，創造獨一無二的個人化體驗。11月21日至23日展會期間，於活動現場體驗即可獲得 AI 繪製的 個人肖像小卡。

開展首日，橘子集團策略長暨 Vyin AI 負責人陳冠宇登上超級舞台，以前瞻觀點與現場民眾分享「跟上 AI 時代！企業如何利用AI力量重返創新與成長？」探討生成式 AI 在企業轉型中的多樣化應用，陳冠宇表示：「橘子集團 Vyin AI 透過 AI 技術 ，協助多元產業實現轉型與創新，更運用自研 Vyin Brain 和D-RAG技術，提供透明、安全且知識可控的生成式AI服務，解決商業應用中的痛點。例如大型遊戲《波拉西亞戰記》以AI客服顯著提升客服效率和客戶滿意度。此外，Vyin AI也應用於零售業的AI Super Sales，以個性化推薦提升客戶體驗，並於廣告投放時運用AI減少經驗誤差，幫助企業降低成本並增加營收，迎戰AI時代的挑戰。」

2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華- Vyin AI 展出時間: 11/21(四)至11/23(六) 09:00-18:00，地點: 花博爭艷館 （AI DJ Live Hub｜靈感空間 & AI風格拍貼機｜國際館），AI DJ Heart 樹洞先生線上搶先體驗：https://show.vyin.ai/meettaipei

Gamania橘子集團旗下AI 創新實驗室，專注 AI 技術研發，並推出面向企業的品牌 Vyin AI，透過自研兩項核心產品 Vyin Brain 與 Vyin Sales 協助企業在各自領域中有效運用 AI 工具，並同步整合集團豐富的遊戲及IP 資源，為企業量身打造 AI 導入方案，實現業務轉型與成長。更多資訊請參考：https://www.vyin.ai/

橘子集團跨足遊戲、支付、電商、媒體、數位商務與新創等多元領域，建構出完整的全生態網路企業版圖，並以AI、大數據、平台為發展核心，透過集團各項服務，打造完整的娛樂網絡生態。更多的資訊請參考：https://www.gamania.com/