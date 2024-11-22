今天（11月22日），在大陸國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，中國經濟已表現出強大的韌性，潛力大、活力足，當前中國正在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「我們有能力化解、抵禦外部衝擊帶來的影響。」

王受文表示，同時，最近的歷史表明，一個國家如果對中國加徵關稅，並沒有解決該國自身存在的貿易逆差問題，相反，還會提高這個國家從中國及其他國家進口產品的價格，加徵關稅的最終代價由這個國家的本國消費者承擔。

王受文表示，中國和美國是世界上最大的兩個經濟體，兩個國家經濟互補性很強。中方認為，中國和美國如果能夠在經貿關係方面保持穩定、健康、可持續發展態勢，有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國市場，中方期待與美方開展積極的對話，拓展合作領域、管控分歧，推動雙邊經貿關係平穩。同時，中方也會堅定維護自身主權安全和發展利益。