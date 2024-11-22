日前在批踢踢實業坊（PTT）八卦版中，有民眾發文表示收到假冒「111」及高雄區監理所的釣魚詐騙簡訊，警方研判，應是不法分子以假基地台方式發送竄改發送人門號的釣魚簡訊，立即組成專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。

刑事局電信偵查大隊、國家通訊傳播委員會與各電信事業組成非法訊號偵測小組，9月至11月初在新竹、高雄地區測得不明干擾訊號，經專案小組跟監埋伏，鎖定嫌犯使用車載設備持續發射訊號干擾附近手機及發送詐騙簡訊。

警方查扣假基地台發送設備等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在高雄市鼓山區將69歲郭姓男子及32歲大陸籍林姓男子依現行犯逮捕，並會同國家通訊傳播委員會勘驗違法射頻器材，現場查扣偽基站信號發射器及天線設備、手機及涉案車輛等證物。

警方調查，林嫌10月以依親名義來台後，夥同郭嫌架設非法詐騙釣魚簡訊發送設備，自10月31日至11月13日間在大高雄地區偽冒「111」簡訊，假冒「高雄市監理站」、「台灣自來水公司」等公部門，誘使民眾點擊釣魚連結後，續騙個資及盜刷信用卡。警方詢後，依詐欺等罪移送法辦。

警方另在新竹地區查獲蔡姓兄弟檔，假冒「遠通電收ETC」發射釣魚簡訊，清查雙北市及新竹市已有35人被騙，財損高達206萬餘元，警方將持續深入追查有無其他共犯。