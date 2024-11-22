農曆年前備貨提前發酵，且兩大CPU伺服器新平台滲透率加速，嘉澤第4季營運可望優於往年，10月合併營收27.6億元，年增35.51%，為歷年同月新高，前10月合併營收為245.78億元，年增23.08%，嘉澤預期，第4季營運可望不低於第3季。

港系外資指出，嘉澤預期新DT CPU Socket需求將因Intel強勁滲透率與AMD平台成長，且伺服器新產品的滲透率也會因Intel與AMD新平台於2024年第4季開始加速，這些較高平均售價的插槽產品有助於第4季的利潤率。

展望2025年，港系外資表示，嘉澤預期，2025年LPCAMM前景樂觀，預期70%的AI PC將採用LPCAMM，而AI PC約佔PC總量的20%，約當LPCAMM在所有PC的滲透率約14%，且LPCAMM不僅應用於AI PC，輕薄PC亦可望採用；至於UQD已進入最後認證階段，預計2025年上半年開始量產，公司預估，2025年營收可望年增15%。

港系外資最新報告維持嘉澤「買進」評等，目標價為1900元。