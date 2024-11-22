嘉義市消防局4項創新設計案，獲得內政部消防署「第1屆鳳凰盃」消防領域發明設計競賽1銀3銅，是全國獲獎數最多的消防機關，22日由副局長李宗儒率隊到消防署訓練中心接受頒獎，其中銅獎產品「搶救指揮－智慧助理Jarvis系統」已上線使用，能協助救災現場採取最佳搶救戰略。

第一消防大隊德安分隊長張維達以雙提案各拿下銀、銅牌。（嘉市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

消防署「第1屆鳳凰盃」鼓勵消防領域研究創新產品及措施，吸引大專院校、警、義消共116件產品參賽，嘉市消防局包辦了概念組獎項中3分之的獎牌，包括第一消防大隊德安分隊長張維達以「實（食）用防災手冊」及「RADIO GAGA無線電資料廣播－緊急通報終端裝置」雙提案各拿下銀、銅牌，還有救災救護科員黃美華以「救災救護車輛哪裡來－智慧路標」提案奪銅牌。

救災救護科員黃美華以「救災救護車輛哪裡來─智慧路標」提案奪銅牌。（嘉市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

產品組賽項，災害搶救科技士薛安良自行研發「搶救指揮－智慧助理Jarvis系統」獲銅牌，彷如影片《鋼鐵人－Jarvis》用來輔助指揮官在災害現場隨查隨用，即時取得有用的搶救輔助及建議，以利指揮官擬出最佳搶救戰略，目前建置及整合17大類系統資源，涵蓋專家資源、搶救困難地區、毒化物等，累計動態更新2萬6345筆資料，為各種救援情境提供強大數據支持。