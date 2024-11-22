大陸國務院新聞辦公室22日舉行國務院政策例行吹風會，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和外交部、工業和資訊化部、中國人民銀行、海關總署有關負責人說明促進外貿穩定增長的有關政策措施，王受文說，在過去十個月中，大陸外貿進出口總值達到36兆元（人民幣，下同），和去年同期相比增長5.2％，中國的出口在全球市場上的份額基本保持穩定。

王受文指出，今年以來，大陸對外貿易發展整體保持了品質提升、數量穩定的良好發展勢頭。在過去十個月中，大陸外貿進出口總值達到36兆人民幣，和去年同期相比增長5.2％，中國的出口在全球市場上的份額基本保持穩定。11月8日，大陸國務院常務會議審議通過《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》。出爐《政策措施》主要有三個方面的考慮：

一是貫徹落實中共二十屆三中全會精神。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，要強化貿易政策和財稅、金融、產業政策協同，打造貿易強國制度支撐和政策支持體系，積極應對貿易數位化、綠色化趨勢。出台《政策措施》就是落實黨中央決策部署、推動貿易高品質發展的一項具體舉措。

二是應對國際貿易形勢變化。最近幾年，全球化遭遇逆流，貿易保護主義盛行。大家回顧一下，從1995年—2014年這20年中，全球貿易增速是全球GDP增速的2倍多，但是在過去十年，全球貿易增速比全球GDP增速還要低。今年以來，大陸外貿保持穩定增長勢頭，但從8月以來增速有所放緩。

三是推動解決外貿企業面臨的實際困難。商務部對外貿企業經營情況進行密切跟蹤和調研，在調研中企業反映現在出口信用保險覆蓋面需要進一步擴大，中小企業外貿融資遇到了一定的困難，他們在海運運輸方面也遇到了一些瓶頸，出台這些政策也是為了緩解和解決這些外貿企業的困難。

為此，大陸商務部會同外交部、工信部、中國人民銀行、海關總署還有其他部門一起出爐9條措施。具體來說，涉及以下幾個方面：

一是加大金融支持力度方面。擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面。加大對專精特新小巨人、隱形冠軍這些企業的承保支持力度。

二是培育外貿新動能方面。積極促進跨境電商發展。推進海外智慧物流平台建設。探索建設跨境電商服務平台，為企業提供海外的法務、稅務資源對接服務。

三是強化外貿企業服務保障方面。吸引並且便利商務人員的跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定。