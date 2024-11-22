網友爆料南投地方法院也有「謝宜容們」，在「爆料公社」匿名PO出「法警室主管對下屬咆哮」影片，南投地院聲明，該同仁將車輛停放地院出國，回國發現車輛發不動，他質疑主管並拍影片，主管與開會同仁對其舉動感到錯愕，才說「沒禮沒貌」！沒有主管對於下屬咆哮情事。

網友在「爆料公社」匿名PO出「法警室主管對下屬咆哮」影片，影片中有人原本大聲說話，看到鏡頭出現後便不再發言，隨後有人說「沒禮沒貌，講你沒禮貌是剛剛好而已啦」，一旁坐著的男子看到拍攝者，也持手機反拍，先比「耶」再比「讚」。

南投地院指出，影片拍攝地點為本院法警室，拍攝者是法警同仁，被拍攝者為法警室主管，該同仁9月中旬將車輛停放本院出國5日，返國後發現車輛無法發動，質疑主管動手腳並宣稱已報警，同時持手機錄影，當時法警室主管正在進行勤教，對其舉止十分錯愕，才有人出聲指他沒禮貌，依畫面及本院調查，並沒有主管對下屬咆哮情事。

南投地院強調，本院注意職場霸凌防治工作，去年已訂定「南投地方法院職場霸凌防治申訴及處理要點」，宣導各級主管應將同仁視為工作夥伴，建立友善的職場環境；該法警同仁去年6月曾依管道提出申訴，經調查並無職場霸凌8月已結案。